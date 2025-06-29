Bakan Yumaklı İzmir\'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yaklaşık 9 saattir süren yangında Seferihisar Orhanlı Mahallesi'nde bazı evler zarar görürken dört köy ve iki mahalle tahliye edildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN YANGINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Seferihisar'daki yangın koordinasyon merkezinde İzmir Valisi Süleyman Elban'dan bilgi alan Bakan Yumaklı, gazetecilere yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

"MAALESEF ÜLKEMİZİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE ORMAN YANGINLARI ÇIKTI"

Şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangınların arttığını ve aynı noktalarda tekrar ettiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara, Ege, kısmen Akdeniz'de de çok ciddi bir rüzgar fırtına uyarısı vardı. Ve biz bütün açıklamalarımızda, bütün kanalları da kullanarak çok dikkatli olunmasıyla ilgili uyarılarımızı yaptık. Ama bugün maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıktı. Manisa-Akhisar'daki yangınla alakalı 'söndürdük' derken, bu bahsetmiş olduğum yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle yanmış yerlerin içerisindeki kıvılcımlar maalesef dışarı taşındı. Orada da arkadaşlarımız yeniden bir mücadeleye başlamış oldular" dedi.

"AKHİSAR, İZMİR-KUYUCAK VE İZMİR-DOĞANBEY ŞU ANDA DEVAM EDİYOR"

Bir günde çıkan yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, devam eden üç yangına işaret ederek, şunları söyledi: "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Artık bunu 'orman içi' 'orman dışı' diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Aydın-Nazilli-İsabeyli, Manisa-Soma, Aydın-Nazilli-Yazıkent, Antalya-Aksu, İzmir- Gaziemir, Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey. Bunlardan Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey şu anda devam ediyor. Bu üç yangın da ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar."

"BİRKAÇ HAVA ARACIMIZ KALKMAYI DENEDİ VE DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER"

İzmir özelinde yangınlara da değinen Yumaklı, havadan müdahalenin kısıtlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bugün İzmir'de yer yer 120 km'ye ulaşan bir rüzgar vardı. Birkaç hava aracımız kalkmayı denedi ve düşme tehlikesi geçirdiler. Menderes-Kuyucak'taki yangın hemen ormanın bitişiğinde. Maalesef oradaki yerleşim yerlerindeki bir sorun... Onun kolluk kuvvetleri soruşturmasını yapıyor. Gaziemir'deki Beyaz Evler denilen bir bölgede, bir fabrikanın bahçesinde yakılan şeyden çıktı. Seferihisar Doğanbey de... Bugün İzmir'de; 11 uçak, 27 helikopter 281 arazöz, iş makinesi ve diğer araç, 694 orman çalışanı olmak üzere toplamda bin 113 arkadaşımız bu mücadeleye katılmış oldu. İki uçak sürekli çalıştı. Rüzgarın el verdiği ölçüde helikopterler, bulundukları alanın özelliklerine göre peyderpey görev yaptılar. AFAD, Jandarma, Emniyet, sağlık güçlerimiz, itfaiye ekipleri de var güçleriyle bu mücadeleye destek verdiler. Müdahalelerimiz devam edecek. Arkadaşlar gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. Ancak Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler gece boyu da 40-50 km'ye kadar rüzgarın eseceğini gösteriyor."

"YERLEŞİM YERLERİNDEN BOŞALTILMASI GEREKENLER VARSA DA ONLARI DA BOŞALTACAĞIZ"

Tahliyelerle ilgili bilgi aktaran Bakan Yumaklı, "Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları da koordineli bir şekilde boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendiğini söyledi ama hastaneye gittiklerinde ayakta tedavileri yapıldı. Onların herhangi bir sağlık tehlikesi yok" diye konuştu.

"ORMAN YANGINLARINA SEBEP OLMAK CİDDİ BİR SUÇTUR"

Yangınlara ilişkin Haziran ayı verilerini paylaşan Yumaklı, şunları söyledi: "1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda, 890'ı da orman dışında olmak üzere, toplamda bin 459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortiyle 30 bin 857 ton su attı. Özellikle yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden, 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın çöplükten çıktı. Çöpe atılması gerekirken atılmayan, yangın çıkarma ihtimali olan materyallerden dolayı 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane yangın, havai fişeklerin atılmasından kaynaklandı. Artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır. Bundan etkilenen insanların ve kurumların tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmak vardır. 'Bir şey olmaz' demeyelim, oluyor. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Açık alanda ateşle ilgili herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Bu yeşil vatanı, ülkemizin bir karış toprağını bile korumamız gerekir."

"BİZİM AÇIKLAMALARIMIZIN DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMAYA İTİBAR EDİLMESİN"

Vatandaşlara 'dezenformasyon' uyarısı da yapan Bakan Yumaklı, "İklim değişikliği konusu artık basit bir başlık değil. İklim değişikliği bizi her alanda etkilemeye devam ediyor. Etki alanlarını iki katına çıkarıyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz. İnşallah bundan önceki yangınlarda olduğu gibi bunları da en kısa sürede söndürürüz. Bundan sonra da bir daha böyle bir olay için bir araya gelmemeyi diliyorum. Çünkü her açıdan hem ülkemizin kaynaklarının hem ekosistemin hem de bu ortamda yaşayan bütün canlıların hakkına ve varlığına giriliyor. Biz yangınları söndürmek için cansiperane bir şekilde koşturuyoruz. Burada üç-dört gündür mücadele eden arkadaşlarımız var. Ama onlar yılmıyorlar, bıkmıyorlar. Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili mücadelemize devam edeceğiz. Bilgilendirmemize de devam edeceğiz. Lütfen bizim açıklamalarımızın dışında herhangi bir açıklamaya itibar edilmesin. Şeffaf bir şekilde bütün konuları kamuoyumuzla paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/ ANKA