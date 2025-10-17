Bakırköy'de metro istasyonunda yolcu raylara atlayarak intihar etti - Son Dakika
Bakırköy'de metro istasyonunda yolcu raylara atlayarak intihar etti

Bakırköy\'de metro istasyonunda yolcu raylara atlayarak intihar etti
17.10.2025 13:37
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda meydana gelen bir intihar olayı sebebiyle seferler durdu. Bilgilere göre, bir kişi metro geldiği sırada raylara atlayarak hayatına son verdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Hayatını kaybeden kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Bakırköy istasyonu seferlere kapatıldı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle Bakırköy istasyonu seferlere kapatıldı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda metro geldiği sırada raylara atlayan bir kişi, trenin altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, trenin altından çıkardıkları erkeği sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de metro istasyonunda yolcu raylara atlayarak intihar etti - Son Dakika

Bakırköy'de metro istasyonunda yolcu raylara atlayarak intihar etti
