Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika
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Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 105'e Yükseldi

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda salı gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Hükümet, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

20.07.2024 10:35
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Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda salı gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Hükümet, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği protestolarda can kaybı artıyor. Salı gününden bu yana kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Başkentteki Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine dün yerel saatle 17.00-19.00 arasında 27 kişinin cansız bedeni getirildi. Protestolarda binlerce kişi de yaralandı.

Sokağa çıkma yasağı getirildi

Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümeti, dün ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve orduyu görevlendirdi. Sokağa çıkma yasağının pazar günü saat 10.00'a kadar uygulanacağı, hükümetin durumu değerlendirip yeni adımlar atabileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te salı günü başlayan protestolarda söz konusu kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba gününden itibaren tüm devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler süresiz olarak kapatılmış, tansiyonun düşmesi için üniversite kampüslerine çevik kuvvet polisi ve Sınır Muhafızları gönderilmişti. Perşembe günü başkent Dakka başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen protestolar, bir kez daha şiddet olaylarına sahne olmuştu. Dakka'da göstericiler polis araçları, polis kulübeleri ile yollara kurdukları barikatları ateşe vermişti. Devlet televizyonu Bangladeş TV'nin merkez binasına saldıran göstericiler, ana kapıyı kırarak girişi ateşe vermişti. İnternet hizmeti askıya alınmıştı. Dün ise Dakka'da halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gösteriler yasaklanmış, polisin engellemelerine rağmen sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının "ayrımcı" olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor. - DAKKA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 105'e Yükseldi - Son Dakika
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