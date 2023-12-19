Başakşehir\'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı

Başakşehir'de bir okulda, hamile öğretmeni darp eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan veli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Velinin öğretmene saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Aralık Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, veli M.Ö. okul binasına girmek istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girerek, hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı. Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı. Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. ise hastanede tedavi altına alındı.

Yaşananlar kamerada

Öğretmen ve güvenlik görevlisi, polis merkezine giderek şikayetçi olurken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları tahkikatta; öğrencisinin gelişim ve eğitim süreçlerinden kaynaklı veli ile öğretmen arasında süregelen bir anlaşmazlığın olduğu, anlaşmazlığın sınıf öğretmeni ile okul rehberlik servisinin çocukta disleksi olabileceği bilgisinin veliyle paylaşılması üzerine velinin bunu kabul etmemesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Öte yandan velinin çocuğunu neredeyse her gün okula geç getirmesi, öğrenci ile sınıfa girmek istemesi, sınıfta beklemesi ve bu sırada öğretmeni söz, fiil ve davranışlarıyla rahatsız etmesi üzerine okul müdürlüğü tarafından Bakanlığın uygulamaları doğrultusunda adı geçen kişinin okul binasına randevusuz alınmamasına karar verildiği öğrenildi. Alınan bu karardan öğretmeni sorumlu tutan veli, olay günü zorla ve öfkeli bir şekilde doğrudan sınıfa dalarak, öğretmen ve öğrencilerin derste olduğu esnada darp ettiği tespit edildi.

Öte yandan, Eğitim Bir-Sen de okul önünde açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Tutuklandı

Saldırının ardından öğretmen ve güvenlik görevlisi saldırgan veliden şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı M.Ö. Şahintepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL