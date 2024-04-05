Gece kulübündeki faciayı 2 ihmal getirdi! Ön bilirkişi raporu ortaya çıkardı - Son Dakika
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Gece kulübündeki faciayı 2 ihmal getirdi! Ön bilirkişi raporu ortaya çıkardı

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangınla ilgili ön bilirkişi raporunda facianın ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda yangın çıkış kapısının kapalı olduğu ve yangın söndürme sisteminin çalışmadığı belirtildi. Ayrıca, iş yerindeki yanıcı malzemeler ve açık kaynak yapılması gibi nedenlerle şüphelilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

05.04.2024 15:13
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İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili ön bilirkişi raporunda geçen "Yangın çıkış kapısı kapalı, yangın söndürme sistemi çalışmıyor" tespiti, olayın nasıl 29 kişinin hayatına mal olduğunu ortaya çıkardı.

FACİA YERİNDEKİ KEŞİFTE İHMALLER SIRALANDI

Gayrettepe'de bulunan "Masquerade" isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken; 9'u "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SORUMLULAR SIRALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısında, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul İtfaiyesinin uzman ekipleri, üç kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyetince ve 2 Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme ve keşif yapıldığı kaydedildi. Olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği anlatılan yazıda, bilirkişi ön raporuna göre gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtilen şüpheliler sıralandı.

29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını ön bilirkişi raporu: Yangın kapısı kapalı, söndürme sistemi çalışmıyor

Şüpheli Mehmet Menduh C. ve Fatma D'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, İsmet Ş'nin şirkette mesul müdür olduğu ve birçok anlaşma ve evrakta adı geçtiği, Şehzade Ş'nin 2018'de şirketin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Menduh C. ile Fatma D'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat, tadilat işlerini yürüttüğü, Çağatay A'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin Çağatay A. ile ortak olarak bu tadilat işine girdikleri, İbrahim B'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu ve yapılan bu tadilata ilişkin anlaşmalarda isminin olduğu ve organize ettiği, Dursun Ç. ve Sibel Ç'nin yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu, Sibel Ç'nin sahibi olduğu Çeliker Teknik Servis Hizmetleri Ltd Şirketi bünyesinde çalışan 3 kişinin öldüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYEREK ÖLÜMLERE SEBEP OLDULAR"

Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi.

29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını ön bilirkişi raporu: Yangın kapısı kapalı, söndürme sistemi çalışmıyor

Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.

TUTUKLANMA NEDENİNDE "TOPLUMDA İNFİAL YARATMA" AYRINTISI

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SORUŞTURMA

Öte yandan işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını ön bilirkişi raporu: Yangın kapısı kapalı, söndürme sistemi çalışmıyor
Gece kulübündeki faciayı 2 ihmal getirdi! Ön bilirkişi raporu ortaya çıkardı
Kaynak: DHA

Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gece kulübündeki faciayı 2 ihmal getirdi! Ön bilirkişi raporu ortaya çıkardı - Son Dakika

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