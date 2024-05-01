Bilecik\'te Terör Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı

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Bilecik'te bölücü terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen Bozdoğan-33 operasyonlarında 1 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Bilecik, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da Bozdoğan-33 operasyonu düzenlendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu geçmişte bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. - BİLECİK