Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi otobüs şoförünü denetledi - Son Dakika
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi otobüs şoförünü denetledi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi otobüs şoförünü denetledi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi, şehirlerarası yolcu otobüsüne sivil olarak binip şoförü denetledi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya devam ediyor.

07.08.2024 11:08
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi, şehirlerarası yolcu otobüsüne sivil olarak binip şoförü denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan sivil trafik polisi, Şanlıurfa'dan şehirlerarası otobüse binerek Bitlis'e yolculuk yaparak otobüs şoförünün kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 aylık zaman dilimi içinde 39 trafik polisinin bu şekilde yolculuk yaptığını ve 16 sürücüye ise cezai işlem uyguladığı belirtildi. Açıklamada, "21.12.2023 ile 06.08.2024 tarihleri arasında Bitlis'ten hareket ile Van, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş illerine seyahat eden yolcu otobüslerinde sivil yolcu olarak binilerek sürücülerin ve yolcuların Karayolu Trafik Kanunu hükümlerince denetlenmek üzere ilimiz trafik birimlerinde görevli 39 trafik polisi görevlendirilerek denetimler gerçekleştirilmiş olup 16 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden ceza işlemler uygulanmış ve yolculuk sonunda otobüste bulunan yolcular emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi otobüs şoförünü denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi otobüs şoförünü denetledi - Son Dakika
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