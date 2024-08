3.Sayfa

Bolu'da 12 farklı noktadaki yangın 3'e indirildi: Yanan alanlar böyle görüntülendi

Bolu'daki orman yangınına ilişkin 4 kişiden 2'si tutuklandı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınları sebebiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'i tutuklandı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan arım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, başlangıçta 12 farklı noktada devam eden yangının 3'e indirildiğini, yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığını söyledi.

Bekirfakılar Köyü'nde 15 Ağustos Perşembe günü ormanda başlayan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat'da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Söndürme çalışmalarının devam edildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Hem memleketimize hem de Bolu ve Göynük halkına geçmiş olsun. Göynük'te ortaya çıkan orman yangınında 3'üncü güne girmiş bulunmaktayız. Sarp ve dik araziler, insan unsurunun dahi ulaşmasının mümkün olmadığı, sık ormanların yer aldığı arazide yangını söndürmek için büyük mücadele veriyoruz. Bahsettiğim alan çevresi 30 kilometreye yaklaşan içerisinde farklı noktalarda yerleşim, fabrikalar ve tesisler olan bir yer. Bu işimizi zorlaştıran unsurlardı ve yangının söndürme süresini uzatan sebeplerin başında geliyordu. Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibariyle bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın söndürülmüş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmıştır. Bu sevindirici bir durum. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibariyle yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Çünkü bölgenin ağaç yapısı kara çam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz" diye konuştu.

"Başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğimiz 3 gün içerisinde değişik sayılarda devam etti"

Hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşamadıklarını söyleyen Polat, "Su kaynağımız bölgeye çok yakındır. Suyu Sünnet Göleti'nden temin ediyoruz, bu avantajdır. Başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğimiz 3 gün içerisinde değişik sayılarda devam etti. Yangın alanının çok geniş olması, birbirini görmeyen alanlarda bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru değildir. Devletimiz bütün imkanlarıyla çalışmalara devam ediyor. Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da can siperhane mücadele ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımı ile birlikte çalışamayacak ama umarım yarın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da katılacaklar" şeklinde konuştu.

"Hiçbir yerleşim yerimizi yangın tehdit etmemektedir"

Yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların 3 günde devam ettiğini açıklayan Polat, "Hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır. Çünkü bizim amacımız ilk önce yerleşim yerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bununla da başarılı olduk. Şu anda hiçbir yerleşim yerimizi yangın tehdit etmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Şu an itibariyle zarar gören evimiz yok"

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise "Bazı haber sitelerinde 'Göynük'te evler yandı, ağır hasarlı evler var, hayvanlar zarar gördü, telef oldu' şeklinde haberler var. Böyle bir durum kesinlikle yok. Nereden bunları öğrenmişler, nasıl açıklama yapmışlar, onu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an itibariyle zarar gören evimiz yok. Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tedbir anlamında tüm tedbirler alınmış. Her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarma, AFAD, orman personeli her tarafı sıkı şekilde tutuyoruz. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız" dedi.

Ayrıca Bolu'da çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandığı öğrenildi.