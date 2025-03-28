Bolu\'da Bayram Trafiği İçin 9 Bin 777 Personel Görevde

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Ramazan Bayramı tatili boyunca Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki güvenliğin sağlaması için 2 bin 922 ekip ve 9 bin 777 personelin görev alacağını açıkladı. Vali Aydın, "Trafik ve asayiş tedbirleri en üst seviyede alınacaktır" dedi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek veya tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisi ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği yoğunluğu için ekipler teyakkuza geçti. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, olumsuz durumların önüne geçmek için hazırlıkların başladığını söyledi. Bu çevrede 9 günlük bayram tatili boyunca kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olan 2 bin 922 ekip ve 9 bin 777 personel görev alacak.

"Trafik ve asayiş tedbirleri en üst seviyede alınacaktır"

Tedbirlerin en üst seviyede olduğunu belirten Vali Abdulaziz Aydın, "28 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında 24 saat esasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nde bin 296 ekip ve 5 bin 160 personel, İl Jandarma Komutanlığı'nda ise bin 626 ekip, 4 bin 617 personel görevi başında olacaktır. Böylece 10 günlük süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca toplam 2 bin 922 ekip ve 9 bin 777 personel ile gerekli trafik ve asayiş tedbirleri en üst seviyede alınacaktır. Bu itibarla il genelinde her gün ortalama 243 ekip ve 814 kolluk personeli görevinin başında bulunacaktır. 33 saat drone ve 11 gün cayrokopter ile havadan denetim, sivil ve resmi araçlar ile 104 saat hız denetimi, 4 ilçe güzergahında sivil personel ile yolcu taşımacılığı denetimi ve 13 kontrol noktasında 'Yük ve Yolcu Taşımacılığı Özel Denetimi' planlanmıştır" dedi.

"En az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir"

İstisnai durumlarda ağır taşıtların Bolu geçişinden geçişine izin verileceğini açıklayan Vali Aydın, "Tatil süresince şehirlerarası otobüs terminalleri ile dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak dinlenme tesislerinde önleyici hizmet devriyeleri de planlanmıştır. Sizlerle paylaştığım tedbirlere ek olarak trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16: 00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01: 00'a kadar, Ankara istikametine; Anadolu otoyolu Düzce il sınırından Ankara il sınırına, D-100 karayolu Düzce il sınırından Gerede ilçesine ve D-750 karayolu Gerede ilçesinden Ankara il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" diye konuştu.

"Gece şartlarında uykusuz bir şekilde yola çıkmayalım"

Son olarak yola çıkacak olan vatandaşlara uykusuzluk ve emniyet kemeri vurgusu yapan Aydın, "Tatilimizin huzur ve güven ortamında geçmesi, bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için; yapacağımız seyahatlerde, trafik kurallarına riayet edilmesi can güvenliğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemerlerimizi takalım, gece şartlarında uykusuz bir şekilde yola çıkmayalım" ifadelerini kullandı. - BOLU