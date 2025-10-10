Bunalımda Şahıs Pencereden İntihar Teşebbüsünde Bulundu - Son Dakika
Bunalımda Şahıs Pencereden İntihar Teşebbüsünde Bulundu

Bunalımda Şahıs Pencereden İntihar Teşebbüsünde Bulundu
10.10.2025 22:44
Kayseri'de D.K., döner bıçağıyla kendine zarar vermeye çalıştı, polis ikna ederek kurtardı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, evinin penceresinde döner bıçağıyla kendini kesmeye çalıştı. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Kayseri'de korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde ikamet eden D.K., iddiaya göre bunalıma girerek, kendine zarar vermeye çalıştı.

BOĞAZINA DÖNER BIÇAĞI DAYADI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, D.K. pencereye çıkarak, döner bıçağı ve spiral ile kendini kesmeye çalıştı. D.K.'nin spirali çalıştırmasının ardından ikametin elektrikleri kesilirken, D.K. bu kez de döner bıçağıyla kendine zarar vermeye çalıştı.

POLİSLER İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu D.K. ikna edilerek, döner bıçağı elinden alındı. Pencereden içeri çekilen D.K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüç

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bunalımda Şahıs Pencereden İntihar Teşebbüsünde Bulundu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
