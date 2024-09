Burdur\'da Güvenlik Önlemleri Artıyor

3.Sayfa

Burdur'da ağustos ayında gerçekleşen olayların açıklandığı, Valilik'te düzenlenen güvenlik toplantısında Burdur'da meydana gelen ölümlü trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 83'lük bir düşüş olduğu belirtilirken 9 Eylül'de ders başı yapacak 40 bin 479 öğrencinin güvenliği için 425 yaya ve 87 motorize ekibin görevlendirildiği açıklandı.

Burdur Valiliğinde Vali Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu'nun katılımıyla ağustos ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Orman yangınlarına karşı tedbirler hat safhada

İl genelinde bulunan ormanlık alanlarda ve orman sınırına yakın alanlarda çıkması muhtemel yangınlara karşı gerekli görev planlamaları yapıldığını söyleyen Vali Öksüz, 24 saat esasına göre ekip/yaya devriyeler ile gerekli kontrol ve denetimlerin sıklıkla yerine getirildiğini, ayrıca yangın sezonu dışında AFAD, OGM ve İtfaiye iş birliği ile ortak yangın tatbikatları yapılarak eksiklikler gözden geçirildiğini belirtti.

Ölümlü trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 83'lük bir düşüş var

Tatil merkezlerinin geçiş güzergahında olduğu için yaz aylarında trafik yoğunluğunun yüksek olduğu Burdur'da ağustos ayı içerisinde 73 bin 433 araç ve sürücüsü sorgusu yapıldığını belirten Vali Öksüz, ayrıca meydana gelen kazalarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu yıl gerçekleşen ölümlü trafik kazalarında ise bir önceki yıla göre yüzde 83 oranda düşüş görüldüğünü ifade etti.

Ağustos ayında asayiş suçlarından 17 şahıs tutuklandı

Ağustos ayında meydana gelen asayiş olaylarından mal varlığına yönelik gerçekleşen 106 olayın yüzde 89'unun, kişilere yönelik gerçekleşen 504 olayın yüzde 99,9'unun, millete ve devlete karşı gerçekleşen 13 olayın yüzde 100'ünün aydınlatıldığını söyleyen Burdur Valisi Türker Öksüz, bu olaylarda toplam 17 şahsın tutuklandığını, 6 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve toplamda 14 adet yivsiz tüfek, 5 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kesici ve delici alet ele geçirildiğini açıkladı.

Ağustos ayında yakalanan 169 aranan şahıstan 59'u tutuklandı

Ağustos ayı içerisinde farklı suçlardan aranan toplamda 169 şahıs yakalandığını da belirten Vali Öksüz, bu şahıslardan 59'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

Siber suçlulara geçit yok

Ayrıca Vali Öksüz; İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu çerçevesinde düzenlenen operasyonda 1 şahsın yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 7258 Sayılı Bahis ve Şans Oyunları Suçu Kanunu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığını söyledi.

"Kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz"

Toplantıda kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirten Vali Öksüz, "Ağustos ayında kaçakçılara karşı 23 operasyon düzenlenerek yakalanan 25 şahıs hakkında adlim işlem yapıldı. Bu operasyonlarda ise kaçak olduğu tespit edilen 9 adet cep telefonu, 6 adet akıllı saat ve çeşitli telefon aksesuarları, 32 bin 900 adet makaron, 24 kilogram tütün, 163 adet sikke, 9 adet obje ve 11 adet muhtelif kazı ele geçirildi" dedi.

11 zehir taciri tutuklandı

Burdur'da zehir tacirlerine göz açtırmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Vali Öksüz; "Kolluk kuvvetlerimiz tarafından bu tacirlere karşı ağustos ayında düzenlenen 38 operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda, 77,17 gram eroin, yaklaşık 14 bin 345 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 102 gram bonzai, 3,32 gram esrar, 82 gram metamfetamin, 9,8 gram skunk, 2 kök kenevir, 10 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 65 anne ve anne adayına ulaşılarak bilgilendirme yapıldı" şeklinde konuştu.

Ağustos ayında 38 düzensiz göçmen geri gönderildi

Düzensiz göçleri önlemeye yönelik yapılan operasyonlar sonucu 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını belirten Vali Öksüz, 38 düzensiz göçmenin ise operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti.

Okula başlayacak 40 bin 479 öğrencinin güvenliği 425 yaya ve 87 motorize ekip görevlendirildi

9 Eylül Pazartesi günü ülkemizde okullarımızın açılacak olması nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Burdur Valisi Türker Öksüz; "Her okul, her çocuğumuz bizim için önemli, her okul bizim için eşit, ayrım yapmadan her çocuğumuzu ayrı ayrı önemsiyoruz. Bu yüzden İl genelinde okula başlayacak olan toplam 40 bin 479 öğrencimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri, suça karışmalarının önlenmesi ile okul çevresinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik olarak toplam 244 okulda (ilkokul/ortaokul/lise) görevlendirilen 10 sabit okul kolluk görevlisi ve 224 güvenlik koordinasyon görevlisi ile 425 yaya ve 87 motorize ekiplerimizce gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın eğitiminin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi önem arz ettiğinden bu alandaki hizmetlerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak Emniyet ve Jandarma görevlilerimizce hassasiyetle ve kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BURDUR