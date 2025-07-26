Bursa\'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Hakan şen:

Yani maddi manevi iyileşme için ivedi şekilde, çok zor yanan, yararlı ağaç bitki ekilip hızlı bir yeşile dönüş olmalı, hatta anlam veremiyorum, yanağına gerek yok, valiliklre talimat vereceksin Herkes ağaç ekecek kardeşim, ülke böyle güzelleşir zenginleşir, umarım en az zararla geçiştirriz