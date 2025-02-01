"Dur" ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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"Dur" ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı

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Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan 21 ve 22 yaşındaki motosiklet sürücüleri, kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarptı. Polis memurunu yaralayan magandalar kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden birinin "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadeleriyle yaptığı paylaşım tepki çekti. İki şüpheli de tutuklandı.

01.02.2025 16:02  Güncelleme: 17:54
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin 30 Ocak'ta yaptığı uygulama esnasında hareketli anlar yaşandı.

POLİS MEMURUNU YARALADI

Ertuğrulgazi Caddesi'nde polis ekipleri, iki motosikletin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu. Ekipler, ihtara uymayarak hızlanan motosikletleri durdurmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan motosikletlerden biri trafik polisi M.A.'ya çarptı. Yere düşmesi sonucu başından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı

MARİFET GİBİ YAPTIĞI PAYLAŞIM ELE VERDİ

Plakaları gizli olan iki motosikletli kaçarak izlerini kaybettirdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden B.Ö.'nün (22) TikTok hesabından videolu şekilde "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı tespit etti.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler B.Ö. ve İ.Ü. (21) Mahmudiye Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ö'ye 8 ayrı trafik suçundan toplam 30 bin 830 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 1 ay el konulan sürücünün motosikleti trafikten men edildi. 34 MRS plakalı motosikletin sürücüsü İ.Ü'ye 7 ayrı trafik suçundan 27 bin 021 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, motosikleti de trafikten men edildi.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı

Şüpheliler adli soruşturma çerçevesinde "Görevli Memura Mukavemet" suçundan gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Dur" ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli polise çarptı! Marifet gibi sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Kan:
    simdi iceri De size bir video çeksinler de görün ebenizin resmini 20 0 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    İçerde sizi motor yaparlar şimdi ama üstünüze kaç kişi biner bilmem :)) 0 0 Yanıtla
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