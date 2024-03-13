Bursa'da Otomobil Kazası: Çocuğa Yardım Eden Vatandaşın Kahramanlık Anı Kamerada - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Kazası: Çocuğa Yardım Eden Vatandaşın Kahramanlık Anı Kamerada

Bursa\'da Otomobil Kazası: Çocuğa Yardım Eden Vatandaşın Kahramanlık Anı Kamerada

Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.

13.03.2024 19:20
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Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza olduktan hemen sonra ise bir vatandaşın çocuğun yardımına koşmak için camdan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Varlık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki otomobil, İhsan Dikmen 3 İlkokulu öğrencisi Aynur Ü.'ye (10) yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk aracın altında yaklaşık 6 metre sürüklenirken, yardımına çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu. Aynur Ü., vatandaşların yardımıyla otomobilin kaldırılmasıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuk yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğa yardım etmek için evinin camından atladı, o anlar kamerada

Kazanın yaşandığı yere yakın bir evde yaşayan vatandaş ise camdan atlayarak çocuğun yardımına koştuğu görüldü. Küçük çocuğun Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken sürücü H.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anını anlatan esnaf Mehmet Erdemoğlu, "Sokağımızın genel sorunları, okulumuzun giriş ve çıkışlarında çok yoğun olması. Bu yolun okul saatlerinde trafiğe kapatılması gerekiyor. Okul saati çok trafik oluyor, çocuklar güvenli bir şekilde okula gidemiyor. Bizim isteğimiz okul çevresine güvenlik kamerası ve okul saatlerinde bu yolun trafiğe kapatılması. Kazada da otomobil yukarı doğru hareket ediyor. Çocuğun annesi sanırım aşağıda bırakıyor çocuğunu. Çocukta yoldan giderken, aniden otomobilin önüne atlıyor. Bayan sürücü de refleks ile gaza basıyor. Sokak sakinleri o sesle camdan atlayarak yardıma koşuyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Kazası: Çocuğa Yardım Eden Vatandaşın Kahramanlık Anı Kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Kazası: Çocuğa Yardım Eden Vatandaşın Kahramanlık Anı Kamerada - Son Dakika
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