Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor - Son Dakika
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Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor

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Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren \'\'meczup\'\' imajı çiziyor
29.07.2025 10:25
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Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren \'\'meczup\'\' imajı çiziyor
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Bursa Harmancık'taki orman yangınını başlatan kişinin, TSK'dan FETÖ bağlantısıyla ihraç edilen Ufuk Aytekin olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Aytekin, ''ömür boyu hapis yatmak istedim'' ve ''psikiyatri ilacı kullanıyordum'' diyerek akıl sağlığı bahanesine sığındı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınının sorumlusu olduğu belirlenen şahsın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen Ufuk Aytekin olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aytekin'in hem geçmişi hem de ifadesindeki çelişkili detaylar dikkat çekti.

KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçen Ufuk Aytekin, 2021 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TSK'dan ihraç edildi. Aytekin'in örgüt içindeki "Orhan" kod adıyla anıldığı, ankesörlü hat kullandığı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatının tespit edildiği belirlendi. Hakkında 2019 yılında işlem yapılan Aytekin, 2021'de resmen TSK'dan atıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında daha önce soruşturma açılmıştı.

Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren 'meczup' imajı çiziyor

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: ŞEYTANA UYDUM

Yangın sonrası emniyette verdiği ifadede suçunu kabul eden Aytekin, 27 Temmuz 2025 akşamı Harmancık ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığını, ardından Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu söyledi. "Evden atıldım, ruhsal sıkıntılarım var, psikiyatri ilaçlarını bıraktım, ömür boyu hapis yatmak istiyordum" diyen Aytekin, olayın ardından araçla kaçtığını da kabul etti. Ancak hem ömür boyu hapis istediğini söylemesi hem de olay yerinden kaçması çelişki yarattı. Ayrıca olay sırasında el ve ayaklarında hafif yanıklar oluştuğu belirtildi.

TELEFONU BİLEREK Mİ YAKTI?

Olay yerinde bulunan ve yangın nedeniyle büyük oranda yanan cep telefonu da dikkat çekti. Yangın sırasında telefonunun cebinden düşerek yandığını söyleyen Aytekin'in delilleri ortadan kaldırmak için böyle bir şey yaptığı ifade edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, telefonu olay yerinde yarı yanmış halde buldu ancak cihazın kullanılamayacak kadar zarar gördüğü bildirildi.

Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren 'meczup' imajı çiziyor

BENZİN ALDIĞI ANIN GÖRÜNTÜSÜ VAR

Aytekin'in, ormanı kundaklamak için kullandığı benzini, kısa süre önce uğradığı bir akaryakıt istasyonundan aldığı tespit edildi. Güvenlik kameraları, su dolu bidonları saksılara boşaltıp aynı bidonlara benzin doldurduğunu ve bu sırada telefonla görüşme yaptığını ortaya koydu.

SİYASİ İDDİALAR VE TARTIŞMALI PROFİL

İlginç bir başka detay ise Aytekin'in sosyal medya hesabında Harmancık İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı olduğunu belirtmesiydi. Ancak partiden edinilen bilgilere göre, eski patronu tarafından kendisine üyelik formu verilmiş, formu doldurmasına rağmen resmi bir üyelik kaydı yapılmamış. Bu nedenle, herhangi bir parti bağlantısı resmiyete dökülmemişti.

"MACZUP" İMAJI ÇİZİYOR

Ruhsal sorunlar yaşadığını söyleyen failin "meczup" imajı çizmesi ve yangını organize bir şekilde gerçekleştirmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kamuoyunda, olayın bireysel değil örgütsel bir provokasyon olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Harmancık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Hukuk, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    İdam Nokta... 8 2 Yanıtla
    Son Mohikan:
    İdam Şart ama Asıl Suçlulara. 0 0
  • Erol:
    ülkeyi bölme komisyonuna ( terörsüz Türkiye)üye vermeyeceğiz diyen iyi partiye ilk saldırı bakalım devamı neler gelecek. 1 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Büyük Kirli Senaryo.. Akp-Mhp de Utanç Kalmamışki Hem Yak Yık Hem bir zavallıyı Günah Keçisi Yap.. Korkmayın Zamanla Herşey Meydana çıkacak Herkes Herşeyi Anlayacak. 0 0 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Bu yangınlar kasıtlı fetö,israilin bağıra çıkar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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