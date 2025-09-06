Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı - Son Dakika
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı

Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı
06.09.2025 19:49
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, trafik ışığında bekleyerek aracın camını silmek bahanesiyle zorla para almaya çalışan şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından polis harekete geçti. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ışıkta bekleyerek cam silme bahanesiyle bir aracın kaputuna yatıp zorla para almaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAÇLARIN ZORLA CAMINI SİLİP PARA İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafik ışığında bekleyerek vatandaşların zorla araçlarının camını silen H.P. (24) isimli şahıs, yine bir otomobilin daha zorla camını silmek istedi. Vatandaşların camlarını silinmesini istememesi üzerine otomobilin kaputuna yatan H.P., otomobilin ilerlemesine izin vermedi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA TEHDİTLER SAVURDU

Otomobil sahibi tarafından görüntüsü çekilen H.P. para alamaması ve görüntüsünün çekildiğini fark edince otomobil sürücüsüne tehditler ve hakaretler savurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.P. yakalandı. Emniyette ifadesi alınan H.P., sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

"CAM SİLEREK GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"

H.P., mahkemede verdiği ifadede, "Ben kağıt toplamak ve cam silmek suretiyle geçimimi sağlıyorum. Sürücü el kol hareketi yapınca bir anlık sinirlen kendisine tepki gösterdim. Genellikle olayın olduğu yerde ışıklarda cam silerek, geçimimi sağlıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, trafik, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

