Çanakkale'de Ailevi Cinayet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Ailevi Cinayet Davası

Geniş Video İzle

Can Birol'un kayınpederini öldürmesi, eşi ve 3 kişiyi yaralamasına ilişkin müebbet hapis istemi.

03.12.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kayınpederini öldürüp, eşini ve 3 kişiyi yaralayan sanık için müebbet ve 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren şahıs, kayınpederini bıçaklayarak öldüren Can Birol'a (25), 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından mübbet hapis ve toplam 10,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Haziran tarihinde İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, bir gün önce Can Birol eşi Esennur Birol ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Can Birol hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine Can Birol şikayetin ardından Esennur Birol'un ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Ailevi nedenlerden dolayı Can Birol ile eşi Esennur Birol ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi Oktay Dülek'i sağ koltuk altından, eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı (57), karın bölgesinden, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can Birol'un bıçakladığı kayınpederi Oktay Dülek sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can Birol'un yaraladığı eşi Esennur Birol, eşinin dedesi Tahsin Aydı, eşinin anneannesi Vildan Aydı ve eşinin teyzesi Gizem Çelik hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli Can Birol ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Birol çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkadaşı O.S. serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade veren Can Birol, olayda kendisine sopalarla saldırıldığını iddia etti. "Yerde bulduğum bıçağı alarak, kendimi koruma amaçlı bıçağı sağa sola salladım" diyen Birol, olayın bu şekilde yaşandığını belirtti.

O.S. ise ifadesinde, Can Birol'un ailesiyle tartışmasının kavgaya dönüştüğünü anlatarak, olay anında tarafların ellerinde sopalar bulunduğunu ve Can Birol'un kendini savunmaya çalıştığını öne sürdü.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'kasten yaralama' suçlarından iddianame hazırladı. Can Birol için kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis ve 4 kişiyi yaralama suçundan ise toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Çanakkale\'de Ailevi Cinayet Davası
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Çanakkale, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Ailevi Cinayet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:46 Fransa’da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
19:16 Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya girişi kabul edilemez Lavrov: Ukrayna'nın NATO'ya girişi kabul edilemez
18:47 Dernek Yöneticileri Tutuklandı Dernek Yöneticileri Tutuklandı
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Ailevi Cinayet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.