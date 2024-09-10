Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'e, Bozalan mevkiinde ulaşıldı. Kaybolduktan 15 saat sonra ulaşılan çocuğun, bir köylünün traktörüyle seyahat ettiği tespit edildi. Köy çıkışında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir evin merdivenlerine çıktığı daha sonra da köy çıkışına ilerlediği görüntülendi.

Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırttığı için annesiyle tartıştı. Anne Yakut Askerova'nın çocuğu uyarması üzerine korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu, 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Resul'ü bulmak için köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı aramalar gerçekleştirildi. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü. 12 yaşındaki çocuk için 15 saat sonra sevindirici haber geldi. Resul, evinden 7 kilometre ileride Bozalan mevkiinde bir köylünün traktörü ile seyahat ederken bulundu.