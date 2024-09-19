Candan Kardeşler Dolandırıcılık Davasında

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Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi

Dolandırılan müşteki, Candan kardeşleri örgüt lideri ile yediği bir yemekte gördüğünü söyledi

Bahar Candan müştekiye tepki gösterdi, mahkeme başkanı uyardı "Hukuk okumuşsunuz, lütfen"

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan bir dolandırıcılık mağduru, örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte Bahar ve Nihal Candan'ı gördüğünü söyleyerek, "Bu bayanlar araç ile ilgili bir konuda konuşmadı. Dolandırıcılık olayının içindelerse şikayetçiyim" dedi. Bahar Candan'ın bu beyana tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, "Karşılıklı diyalog olmaz. Hukuk okumuşsunuz, lütfen" dedi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz olarak yargılanan ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı.

İlçe nüfus müdürünü dolandırmışlar

Duruşmada beyanda bulunan ve dolandırıldığı dönemde Sarıkamış İlçe Nüfus Müdürü olan müşteki Özkan Yıldız, "Beraber çalıştığım arkadaşlarımdan biri aracını değiştirmek için İstanbul'a gideceğini söyleyerek yıllık izin istedi. Hacı İsrafil Sağlam aracılığı ile araç temin edildiğini söyledi. Bu şahsın İstanbul'da bağlantıları olduğunu, kiralık arabaları ihale ile satın aldıklarını piyasadan satın alıp yüzde 15-20 daha ucuza satın aldıklarını söyledi. Ayrıca tanıdıklarına uygun fiyatlı verdiklerini de belirtti. Bana bir araç listesi gönderildi. Ben de oradan bir araç seçtim. Kendi aracım ile takas yapmak istedim. Eşime vekalet vermiştim, kendi aracımın başka biri üzerine devrini gerçekleştirdik. Daha sonra bana gönderilen IBAN numarasına para da gönderdim. 20 gün içerisinde aracımın geleceği söylendi. Araç teslim edilmedi, süreç uzadı. Bu nedenle Hacı İsrafil Sağlam beni aradı. 'Deprem sebebi ile işler uzadı vergi dairelerinde sıkıntı var araçları vergiden düşüremedik bu nedenle gecikme var sizin aracınız teslim edilecek merak etmeyin' dedi. Süreç biraz daha uzayınca Hacı İsrafil ile yazışmalara devam ettik. Aracım teslim edilmedi. Savcılığa şikayette bulunduk. Benim aracım 450 bin TL'ye sayıldı üzerine de 90 bin TL gönderdim" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan duruşmada kardeşi Bahar'a moral verdi

Öte yandan duruşma esnasında Bahar Candan ablası Nihal Candan'a "Çok güzel olmuşsun" dedi. Nihal Candan ise kardeşine "Senin için giydim, seni çok seviyorum çok" dedi.

Örgüt lideri ile yenilen yemekte Bahar ve Nihal Candan yer almış

İddianamede 4 milyon 500 TL zarara uğradığını belirten ve mimar olan dolandırıcılık mağduru Sinan Damgacı ise örgüt lideri Onur Apaydın ile yediği bir yemekte Bahar ve Nihal Candan'ı gördüğünü söyledi. Damgacı, "Bu bayanlar araç ile ilgili bir konuda konuşmadı. Sadece Bahar Candan bir kere Onur Apaydın'dan para istedi. İşlerin içindelerse şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme başkanı Candan kardeşleri uyardı: "Hukuk okumuşsunuz, lütfen"

Müştekinin beyanının ardından Bahar Candan söz alarak, "Ben 1 yıldır cezaevindeyim. Benden şikayetçi mi? Ben kendisini dolandırdım mı ?" dedi. Sinan Damgacı ise "Ben her şeyi net bir şekilde bilemem, mahkemenin araştırması gerekir" şeklinde cevap verdi.

Bahar Candan'ın "Bilmediğiniz bir şey için neden şikayetçisiniz?" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Karşılıklı diyalog olmaz. Hukuk okumuşsunuz, lütfen" dedi. Nihal Candan ardından ağladığı için nefes darlığı yaşayarak duruşmadan çıktı. Duruşma müşteki beyanları ile sürüyor.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti. Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edilmişti. İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.