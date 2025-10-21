Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Aksaray- Adana kara yolunda edinilen bilgilere göre; Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

POLİS CENAZESİ KONVOYUNA SALDIRI

Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı. 4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı. Saldırıda şahısların yumruklu saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların vatandaşları darbettiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.