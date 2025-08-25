İnşaatta korku dolu anlar: Konteynerin üstünde ceset bulundu - Son Dakika
İnşaatta korku dolu anlar: Konteynerin üstünde ceset bulundu

İnşaatta korku dolu anlar: Konteynerin üstünde ceset bulundu
25.08.2025 23:02
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat alanındaki konteyner üzerinde hareketsiz halde bulunan 60 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmayan işçinin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu belirlenen cesette yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Mehmet Çur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenini belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, İnşaat, izmir, Çeşme, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
