Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Sevgilisi kiralık katil tutmuş - Son Dakika
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Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Sevgilisi kiralık katil tutmuş

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İzmir'de Mehmet Akgül isimli şahıs, kamyonetinde başından vurulmuş halde bulundu. Akgül'ün eşi ifadesinde cinayeti itiraf ederek sevgilisinin 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu kişiye Akgül'ü öldürttüğünü söyledi.

13.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:44
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İzmir'de kamyonetinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Akgül (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı itiraf eden eşi A.A. (42) ile onun ilişki yaşadığı, cinayeti planladığı öne sürülen Rojhat Kızılban (35) ve 500 bin TL'ye anlaştığı tetikçi Gültekin Uslu (45) gözaltına alındı. Şüpheliler Kızılban ve Uslu tutuklandı, A.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARACININ İÇİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

10 Nisan'da Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli, 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kendisine ait kamyonetin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi. Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı.

Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili Akgül'ün eşi A.A.'nın bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

TETİKÇİYE PARA ÖDENMEDİ

Şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu, polisteki suçlamaları kabul etmezken; Akgül'ün eşi A.A. ise cinayeti itiraf etti. A.A., ifadesinde, Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını söyledi. A.A., cinayeti Rojhat Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.

Rojhat Kızılban da ifadesinde, Gültekin Uslu ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Gültekin Uslu ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Polis, Uslu'nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Sevgilisi kiralık katil tutmuş
Kaynak: DHA

Mehmet Akgül, İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Sevgilisi kiralık katil tutmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Hamit Gündoğdu: Atalarımız " kürtten evliya olsa koyma kapına" demekle bir kez daha haklı bir öğüt verdiklerinin ispatıdır bu adice ve sinsice cinayet.. 202 195 Yanıtla
  • özer bergin: kadını niye serbest bıraktınız anlayan varsa anlatsında bilelim. 281 0 Yanıtla Salih Akinci: Çünkü o bir kadın. Ve kadının dokunulmazlığı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 134 16
  • Zafer El: ne dir bu erkeğe şiddet haberleri ne zaman bitecek şaşırmadım aziz nesin haklıymış 161 11 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: erkeğe şiddete hayır 142 8 Yanıtla
  • Ozan Gün: Bence suclu kadin allah kötü kadini düsmanima vermesin.insanlar artik korkor oldu evllikten ne örf ne edep birsey kalmamıs.dilleri uzun yasalarda onlardan yana 82 1 Yanıtla
  • Murat Avci: yasalar çok eksik, Avrupa da bir tokatın bile çok yaptırımları var bizde öldürsen bile nerdeyse tutuklanmamak için bahane bulmaya çalışılıyor. yada üç beş senede dışarıda.. 51 3 Yanıtla
  • EYÜP CAN: lütfen katillere asla acimayiniz onlar haketigini bulmalıdır ülkemizde 16 0 Yanıtla
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