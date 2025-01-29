Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar - Son Dakika
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Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar

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Boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp, çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba ilk duruşmada tahliye edildi.

29.01.2025 18:49
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp, çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan ilk duruşmada tahliye edildi. Hakim kararı okuduktan sonra sanık Alpaslan'ı, çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle problemlerinin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyardı.

EŞİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP ÇOCUKLARININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Kentte geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunun eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Şiyar Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gerekli incelemelerin sonrasında çocuklar annelerine teslim edildi.

Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi.

"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Sanık Şiyar Alpaslan'ın yargılanmasına bugün İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Alpaslan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Alpaslan, "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Olayın buralara gelmesinin sebebi, eşimin beni aldatmasıdır. Bu olay yaşanmadan 1 saat önce eşim kaçtığı adamla birlikte bana fotoğraf gönderdi. O an çılgına döndüm. Ondan sonra sinirlendim. Beni görüntülü arayıp, 'Senden olan o çocukları istemiyorum, onları öldür' dedi. Öfkeme yenik düştüm bu olay gerçekleşti" dedi.

Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar


GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan şikayetçi avukatı Nevraz Zeliha Sığın, mahkemeye 'görevsizlik' talebinde bulundu. Avukat Sığın, "Söz konusu eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğunu düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da dava ağır ceza mahkemesinde görülmelidir. Mahkemenizden görevsizlik talep ediyoruz" dedi. Talebi değerlendiren hakim, 'görevsizlik' talebinin reddine karar verdi.

HAKİMDEN SANIĞA UYARI

Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup, tahliyesi yönünde görüş sundu. Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Kararı okuduktan sonra hakim, sanığa çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çengelköylü:
    ALLAHAŞKINA BU NASIL BİR SALIVERME BU HABERİ DUYAN Y NASIL OLSA SERBEST BIRAKIYORLAR BİZ EYLEMLERİMİZİ YAPAR EN FAZLA 3-5 GÜN YATARIZ ŞİMDİ BU PİSİKOPAT BABA DEMEYE DİLİM ZOR VARIYOR YARIN ÇOCUKLARINI VE EŞİNİ KATLEDERSE BUNUN SORUMLUSU KİM KİM KİM KİM OLACAK YAPMAYIN…….! 72 7 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bunun vebali ni nasıl verecek sin hakim bey, bir dahaki sefer senin sayende katil olarak karşına çıkacak nerede vicdan ın 61 3 Yanıtla
  • erenbaba bozkurt:
    Hakim bey oturduğunuz koltuğun hakkını verin ne demek saldık gitti.adalet mülkün temelidir yazısı var o koltugun arkasında dönüp bakarsan okuyacaksın. 38 2 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Bizim doğunun oklava bıçakla çoçuk dövme adeti şimdide İzmir'e mi ulaştı. En ağır çeza verilsin dileğile. 28 7 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    akp nin adaleti vatandaşı değil suçluyu koruyor 22 12 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    adamda hakimi dinler 22 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    çok bile durmuş sonuçta öldürmemiş teşebbüs etmiş değil mi öldürsün sonra 2-3 yıl içeride besleriz öyle bıçak dayama silah çekme bunlar basit işler değil mi 13 5 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bu nasil adalet bu nasil ulke bu nasil yonetim 13 3 Yanıtla
  • Ramo:
    bu hakimlerin de çocuklarına İnşallah bir gün boğazlarına bıçak dayayanlar çıkar bakalım onları da böyle serbest bırakırlar mı 9 0 Yanıtla
  • Apple User:
    vay be 7 2 Yanıtla
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