Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in bir apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren kasklı 3 şüpheli, evdeki kolileri çalıp kaçtı. Şüphelilerin çaldıkları kolilerin içinde uyuşturucu hap olduğu öğrenildi. Kaçış sırasında hapları yola saçan şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Eskişehir'in bir apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren kasklı 3 şüpheli, evdeki kolileri çalıp kaçtı. Şüphelilerin çaldıkları kolilerin içinde uyuşturucu hap olduğu öğrenildi. 

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

KAPIYI KIRIP GİRDİLER, KOLİLERLE KAÇTILAR

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak'ta bulunan bir apartmanın 10 numaralı dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde binanın kapısını kırarak daireye giren yüzleri kasklı şüpheli, içeride bulunan uyuşturucu hap dolu 3 büyük koliyi alarak kaçtı. 

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

HAPLARI DA YOLA SAÇA SAÇA GİTTİLER

Şahısların kaçış esnasında hapların bir kısmını yere döktükleri görüldü. Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, şüphelilerin kolilerle motosiklete binerek uzaklaştığını fark etti. Şahısların kaçarken park halindeki bazı araçlara da çarparak zarar verdikleri öğrenildi. 

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairede ve sokakta inceleme gerçekleştirerek şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

"KAÇARKEN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTILAR"

Olay anını anlatan apartman sakini Fırat Yılmaz, "10 numaralı dairede bir gürültü oldu, kapıya tekme falan atıldı. Biz kapı sesine aşağı indik. Daha sonrasında ben çıktığımda kapı kırılmıştı. Aşağıya bir arkadaşın elinde kolilerle indiğini gördüm. Daha sonrasında baktım, kapı kırılmış ve içeride de kimse yok. Farklı koliler daha vardı. Biz o zaman zaten polisi aradık. Polisler de geldi, incelediler. Yani bazı kolileri almışlar. Kolilerde uyuşturucu olduğu falan söyleniyor. Evet, haplar düşmüş. Zaten kaçarlarken ve düşmüşler. Kolilerle bazı arabalara vurmuşlar, hasar vermişler. Motosikletle, evet. Ben görmedim ama motorla apartmanın önüne kadar gelmişler. Sonra da kolilerle kaçarken düşmüşler, birkaç arabaya hatta zarar vermişler, sonra devam etmişler" şeklinde konuştu.

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın
Kaynak: İHA

Motosiklet, Odunpazarı, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Torbacıların anlaşmazlığı mı??hırsızlık mı??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Savaş alarmı Kuzey Kore füze ateşledi Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi
Ticaret Bakanlığı’ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
Karadeniz savaşın yeni cephesi mi Türkiye’nin diplomatikrolü Karadeniz savaşın yeni cephesi mi? Türkiye'nin diplomatikrolü
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında

09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Bu ekiple şampiyonluk nasıl gelecek
Fenerbahçe'de olay görüntü: Bu ekiple şampiyonluk nasıl gelecek?
09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:55
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
08:26
Vinicius’un son paylaşımı tartışma yarattı
Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:56
Salah Trabzon’u karıştırdı
Salah Trabzon'u karıştırdı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
07:43
İzlemeyenler bin pişman Dün gece neler oldu neler
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
07:14
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor! DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
02:01
İBB Davası’nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hayatının finanse edilmesidir
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir
01:17
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 09:46:52. #7.13#
SON DAKİKA: Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.