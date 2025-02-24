DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 92 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 92 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 16 ildeki 'GÜRZ-47' operasyonlarında 92 DEAŞ mensubunun yakalandığını duyurdu.

24.02.2025 10:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 92 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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