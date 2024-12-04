Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
SAMSUN - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon çerçevesinde Samsun'da gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da da O.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İzmir Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade veren O.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › DEAŞ'tan Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?