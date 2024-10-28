Denizli\'de Devam Eden Orman Yangını Hakkında Açıklama Yapıldı

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Orman Genel Müdürü Karacabey ve Denizli Valisi Coşkun devam eden orman yangını hakkında açıklama yaptı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde doksanı hayatına devam edecek"

"Yangın 400 hektar alanda etkili oldu"

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun: "Yangının önümüzdeki süreçte kontrol altına alınmasını hedefliyoruz"

DENİZLİ - Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Orman Genel Müdürü Ömer Karacabey, kentte 4 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman Genel Müdürü Karacabey, yanan orman sahasının 400 hektar olduğunu belirtirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da yalanladı.

Denizli'de 24 Ekim Perşembe günü öğlen 14.48'de başlayan orman yangını 4. gününde de devam ediyor. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle karadan müdahalenin olmadığı orman yangınına havadan müdahaleler ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi ve çok sayıda STK ile vatandaş yangınların kontrol altına alınması için cansiperane mücadele veriyor. Devam eden yangınlar ile ilgili Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hava şartları sıkıntılı ama önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz"

Arazi şartlarının ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdığını ancak yapılan çalışmalar neticesinde karadan müdahale imkanına kavuşulduğunu ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "İlk günden itibaren bölgedeki arkadaşlarımız iş makinalarıyla, dozerlerle bu bölgelere yol açtılar. Birçok bölgeye yeni yollar açıldı. Arazözlerle yerden müdahale imkanına kavuşuldu. Şunu ifade etmek isterim ki bütün kurum ve kuruluşlarımızla bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ancak bizleri zorlayan arazi şartlarıdır. Yani buradaki mevcut arazi şartları, bizim müdahalemizi çok zorlaştırmaktadır. Ancak bu şartlara rağmen her türlü imkanımızı seferber etmiş durumdayız. Bugün itibariyle 7 helikopter, 67 arazöz, 22 iş makinası ve bini aşan personel ve orman gönülleri ile yangına müdahale ediyoruz. İnşallah temellimiz yangını kontrol altına almak. Bütün kurumlarımızı hedefi bu. Malum hava şartları özellikle nem noktasında ve diğer hususlarda biraz sıkıntılı ama inşallah tüm bunlara rağmen olumlu çalışmalar ile birlikte önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

"Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ını hayatına devam edebilecek"

Orman Genel Müdürlüğünün gelişen teknoloji ve bilimsel gereklikleri yerine getirmelerine rağmen orman yangınlarının önüne geçilemediğini ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'de 24 Ekim günü meydana gelen orman yangınına 13 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştiğini ifade etti. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin engellendiğini ancak iş makineleri ile yapılan çalışmalar neticesinde 7 ayrı noktadan yangınlara ulaşım açıldığını ifade eden Orman Genel Müdürü Karacabey, açılan yollardan arazözlerin yangına müdahale etmeye başladığını söyledi. Ağaçlarda yanma olmadığını ve yanan bölgedeki ağaçların yaklaşık yüzde 90'ının hayatına devam edebileceğini vurgulayan Karacabey, "Bölgedeki ağaç türleri kabuğu kalın olan ara çam olması sebebiyle ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 80-90 ağaçların hayatını devam ettirebileceğini ifade etmek istiyorum. Her tür olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol açma çalışmalarını sürdürerek yangını şuan için iyiye giden çalışmaların daha iyiye götürmektedir. Bir an önce kontrol altına alabilmek için yol yapım çalışmalarıyla birlikte arazözlerimizden hortum çekerek bu yollardan faydalanıp bu yangını kontrol altına almak istiyoruz. Biz bu çalışmalar sırasında bizlere çok büyük destek veren Denizli Valiliğine, milletvekillerimize, Belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlar ile özellikle belirtmek isterim ki bize bu yangında destek veren 426 orman yangın gönüllülerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor"

Medyada yangının yerleşim yerini tehdit ettiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Orman Genel Müdürü Karacabey, "Şuan için sahanın tamamındaki ağaçlar yanmadı. Sahanın tümü yanmadığı için rakam vermek zor fakat 400 hektara yakın alan yangın alanında. Bu noktada açıklamayı yapmayı özellikle karar verdik. Çünkü bu nokta yangına en yakın olan mahalle. Biz yangının yerleşim yerini tehdit etmediğini özellikle vurgulamak istedik" şeklinde konuştu.