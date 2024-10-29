Denizli'de korkutan olay: Çöpten insan kemikleri çıktı - Son Dakika
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Denizli'de korkutan olay: Çöpten insan kemikleri çıktı

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Denizli'de korkutan olay: Çöpten insan kemikleri çıktı Denizli'de çöpte bulunan insan kemikleri paniğe neden oldu.

29.10.2024 03:51
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Denizli'de korkutan olay: Çöpten insan kemikleri çıktı

DENİZLİ - Denizli'de çöpte bulunan insan kemikleri paniğe neden oldu. Üzerinde hangi kemik olduğu da yazması nedeniyle bir tıp öğrencisine ait olabileceği düşünülen kemikler incelenmek üzere kriminale gönderildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusu içerisinde insan kemikleri gördü. Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti. Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden bir kaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu.

Uzmanlar 'İnsan kemiği olabilir' dedi

Yapılan incelemelerin ardından doktorların kemiklerin bir tıp öğrencisinin kullandığı iskelet maketi olabileceği ihtimalinde bulunurken, gerçek insan kemiği olmasının da muhtemel olduğunu söyledi. Uzman görüşleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde detaylı inceleme talimatı verdi. Çöp kovasını boşaltan polis ekipleri tüm parçaları tek tek inceledi. İncelemelerin ardından toplanan kemikler incelenmek üzere İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilecek. Laboratuvarda yapılacak incelemelerin ardından kemiklerin bir insana mı yoksa makete mi ait olduğu kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de korkutan olay: Çöpten insan kemikleri çıktı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Denizli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de korkutan olay: Çöpten insan kemikleri çıktı - Son Dakika

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