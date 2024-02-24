Denizli'de uyuşturucu taciri çarşaflarla kaçmaya çalışırken ayağını kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de uyuşturucu taciri çarşaflarla kaçmaya çalışırken ayağını kırdı

Denizli\'de uyuşturucu taciri çarşaflarla kaçmaya çalışırken ayağını kırdı

Denizli'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerinin geldiğini görünce çarşafları birbirine bağlayarak 5'inci kattan aşağıya inmeye çalışırken düşüp zemine çakılınca ayağını kırdı. İsmail E., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.02.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerinin geldiğini görünce çarşafları birbirine bağlayarak 5'inci kattan aşağıya inmeye çalışırken düşüp zemine çakılınca ayağını kırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "Uyuşturucu İmal Ticareti" ile "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İsmail E'nin (38) şahsın sakladığı adres tespit edildi. 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında bulunan dairede gizlenen İsmail E., jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerine ait araçların geldiğini görünce, birbirine bağlayarak balkondan aşağıya sarkıttığı yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çarşaflar ile 5'inci kattan aşağı inmeye çalıştı. Aşağı inerken beton zemine çakılınca sağ ayağı kırılan İsmail E., çektiği acıya rağmen kaçmaya çalıştığı esnada JASAT dedektiflerince kıskıvrak yakalandı. Ambulansla Server Gazi Hastanesine sevk edilen hükümlü tacir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan ve araca da askerlerin yardımıyla binebilen İsmail E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de uyuşturucu taciri çarşaflarla kaçmaya çalışırken ayağını kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de uyuşturucu taciri çarşaflarla kaçmaya çalışırken ayağını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement