Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklama nedeniyle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alsa da polyester ve cam karışımı olan heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Kundaklama şüphesi barındıran olay sonucu Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık bölgede incelemelerde bulundu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerinin olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla bölgedeki kameraları tek tek incelediği öğrenildi.
Aralık 2018'de Tavas Belediyesi tarafından Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan heykel il protokolünün katılımıyla açılmıştı. Yörede imamlık yapan Parsalı Hoca'nın oğlu ve aynı zamanda hafız olan Köpekçi Nuri Efe lakabını ise hayvanları ve özellikle köpekleri çok sevmesinden alır. Kurtuluş Savaşı sırasında Tavas'tan yanına aldığı yaklaşık 2 bin kişilik gönüllüye düşman ordusunun Aydın'ı geçmesini engelleyen Nuri Efe, ayrıca 3 Temmuz'da Yunan kuvvetlerini 95 kişilik Tavas'tan gelen Yıldırım bölüğü ile durdurmayı başarmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'nin Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklandı - Son Dakika
Tunceli'de doktor sevgilisiyle balkonda birlikte olurken aşağı düşüp hayatını kaybettiği iddia edilen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç doktor, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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