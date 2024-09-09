Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Cinayetin nedenini söyleyen Yılmaz, "Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor." dedi.

NARİN CİNAYETİNDE 25 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, o günden sonra sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 19. gününde acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulundu. Olaya ilişkin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken, tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşette çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"NARİN ANNE VE AMCASINI UYGUNSUZ BİR VAZİYETTE GÖRMÜŞ"

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında, gazeteci Yılmaz cinayetin nedenini açıkladı. "Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir." diyen Yılmaz, "Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor" ifadelerini kullandı.