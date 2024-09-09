Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş - Son Dakika
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Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülme sebebi ile ilgili Didem Arslan Yılmaz'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Cinayetin nedenini canlı yayında açıklayan Yılmaz, ''Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor.'' ifadelerini kullandı.

09.09.2024 18:37
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Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Cinayetin nedenini söyleyen Yılmaz, "Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor." dedi.

NARİN CİNAYETİNDE 25 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, o günden sonra sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 19. gününde acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulundu. Olaya ilişkin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken, tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşette çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

"NARİN ANNE VE AMCASINI UYGUNSUZ BİR VAZİYETTE GÖRMÜŞ"

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında, gazeteci Yılmaz cinayetin nedenini açıkladı. "Haber kaynağımdan öğrendim, çok da güvenilir." diyen Yılmaz, "Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Didem Arslan Yılmaz, Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Zafer Aşık: Bunu açıkladın başın göğe erdi mi? Aferin mi desinler sana? 73 816 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: amcanın arkadasında kimler var onuda acıklayın. iste o zaman hersey netlesir 581 8 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: kısasta hayır vardır İslam hükmünü uygulasınlar 470 32 Yanıtla
  • Hande Gülbahar: Zaten böyle olduğu belli.. bunu tahmin etmek zor değil ama devlet tarafından resmî açıklama yapılmasını beklemek lazım.. 390 15 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bu aile de Narin olayı ilk değil . Narin'in engelli olan bir kardeşi de bir kaç yıl önce ölmüş (Şüpheli) merdiven den düştü deyip örtbas etmişler otopsi de yapılmamış . Bu şüpheli ölümün araştırılması gerekir . 340 8 Yanıtla
  • Emre Acar: Hadi anne böyle bişey yaptı çoçuğun öldürülmesine nasıl izin verdi nasıl anne bu 271 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bunu siz değilde savcıların açıklaması daha iyi olur diye düşünüyorum 243 34 Yanıtla
  • Ankara null: gunaydin size ztn sebep o 173 8 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk: Herkez bir seneryo yazıyor yeter artık piskolejim bozuldu Artık gerçekler ortaya çıksın 143 9 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: bu tip programla malzeme çıktı 113 6 Yanıtla
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