Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü

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Diyarbakır'da binlerce kişi cansız bedeni bulunan Narin için yürüyüşe başladı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ''Narin'e uzanan eller kırılsın. Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor'' sloganları attı.

08.09.2024 22:15
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan minik Narin'in cansız bedeni bu sabah saatlerinde daha önce aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber Diyarbakır halkını sokağa döktü. Diyarbakır'da binlerce vatandaş protesto gösterisi düzenledi.

DAHA ÖNCE DEFALARCA ARANAN DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kahreden haber geldi. Minik Narin'in cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ANNESİ, BABASI, 2 AĞABEYİ VE 3 AMCASI VAR

Narin Güran soruşturmasında 24 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü

DİYARBAKIR HALKI NARİN İÇİN SOKAKTA

19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan minik Narin için Diyarbakır'da binlerce vatandaş sokağa indi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Narin'e uzanan eller kırılsın. Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı. Olası bir taşkınlığa karşın güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü.

'TORBADA ÇANTASI, ELİF BA'SI VE TERLİKLERİ VARDI'

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu'na gelen Diyarbakır Baro Başkanı Nahir Eren, otopsi işlemlerinin yaklaşık 8 saattir sürdüğünü belirterek, "Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında, gizlilik ilkeleri doğrultusunda takip ettik. Bugün sabah hepinizin bildiği ve ülkeyi sarsan haber geldi. Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi var. Saat 12.20'den beri başlayan ve hala içeride devam eden. Tabii kamuoyuna yansıdığı sırada Narin bir torbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde, üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Torba ve içerisindeki Narin'e ait eşyalar, Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de torbadaydı. Bunların hepsi delil ve inceleniyor" dedi.

Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü

'VÜCUT DEFORME OLMUŞ'

Narin'in, aradan geçen sürede vücudunda deformeler olduğunu belirten Eren, "En küçük numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlemler yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2-5, 3 saattir de dış otopsi dediğimiz, diğer otopsi işlemleri de bitmek üzere. 19 gün geçmiş, 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ancak patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor. Her dakikasında ben de otopsiye dahil oldum. Bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Sabah Başsavcılıktan aldığımız bilgiyle, aradan geçen 19 günden kaynaklı bedenini deforme olduğunu, ölümün sebebinin tespiti biyolojik ve patolojik araştırmaların sonuçlarına bağlı. Büyük ihtimalle ilgili ve yetkili makamlar açıklama yaparlar. Ne şekilde ve nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylememiz mümkün değil. Narin bir şekilde katledildi ve failleri dışarıda olabilir. Bilgi konusunda hassasiyet kamuoyu tarafından da dikkate alınmalıdır. Şu an 3 savcı bu soruşturma ile ilgili görevde. Gözaltı işlemleri, otopsi işlemlerine bağlı elde edilen delille alakalı değil. Raporların dönüşü beklenmekte" diye konuştu.

Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı. Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
Diyarbakır\'da halk Narin için sokağa döküldü

Diyarbakır, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • EZEL BAYRAKTAR: Elif Ba'sı cennette şahidi mekanın cennet olsun allah bu acıları yaşatanları kahru perişan eylesinn 392 4 Yanıtla
    mehmet özcan: fayda etmiyor hayatta iken yardım etmeyen diğer taraftamı edecek 2 8
  • Emre Bey: Tepkinizi gösterin daha fazla narinler ölmesin. 295 5 Yanıtla
  • İbrahim Öztürk: Kesinlikle ( İDAM ) gelmeli 183 4 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Gerçekler ne ise devletimiz bunu vatandaşla paylaşmalı sönmeyecek şeyler var dememeli 182 4 Yanıtla
  • Ankara null: cami hocasina dikkat edin 50 111 Yanıtla
  • ferhat eser: NARİN İÇİN ADALET İÇİN HELAL OLSUN 115 2 Yanıtla
  • mehmet özcan: tarikatlar kapatılsın....egitim şart 37 53 Yanıtla
  • üzeyir Ocakcı: Güle güle cennet kuşu!..Elifba'nı da götürdün cennnetine...Orada bülbüller gibi güzel sesinle Kur'anını okursun küçük şehidimiz... Sana kıyanlara gelince Allah onları ebediyyen hiç çıkmamak üzere cehennemine koysun...?? 85 3 Yanıtla
  • Şaban Çetin: Keşke ararlarken sokağa dökülüp yardım etseydiniz... 83 5 Yanıtla
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