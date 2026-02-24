Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır\'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
24.02.2026 20:37  Güncelleme: 21:17
Diyarbakır\'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KORKUNÇ KAZADA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Çınarköy Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenler otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
