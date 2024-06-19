Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu - Son Dakika
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Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangının ilerlemesi durduruldu. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Can kaybı yok, 575 hektar alan zarar gördü" ifadelerine yer verdi.

19.06.2024 08:45
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Ciğerlerimizi yakan acı olaydan gelen ilk sevindirici haber ise alevlerin ilerlemesinin durdurulması oldu.

ALEVLERLE 17 SAATTİR ARALIKSIZ MÜCADELE

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 17 saattir devam eden orman yangına havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu

"YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU"

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için sarfettiği yoğun çabadan ilk sonuç geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada "Yangının ilerlemesi durduruldu. Can kaybı yok, 575 hektar alan zarar gördü. Fedakâr orman kahramanlarımızın gece boyu süren cansiperane mücadelesi gün ışıklarıyla hava gücümüzle destekleniyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, 530 kişinin Gençlik Konut Evi'ne yerleştirildiğini ve ilk müdahalenin 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve 540 personel ile başladığını kaydederek "Akşam itibariyle hava araçlarının inmesiyle birlikte gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve personellerle birlikte toplamda 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti. 575 hektar bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunun 340 hektarlık alanı orman, kalanı orman dışı alandır." dedi.

Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu

"TAMAMEN KONTROL ALTINDA DİYEMİYORUZ"

Bakan Yumaklı, yangının ilerlemesi durdurulduğunu ancak rüzgarın çok etkili olduğu için şu an tamamen kontrol altında diyemediklerini vurguladı.

Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale Valiliğince yapılan başka bir açıklamada ise "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale\'de yangının ilerlemesi durduruldu

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    Yorumlar (1)

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