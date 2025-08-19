Düzce'de Mısır Tarlasında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
Düzce'de Mısır Tarlasında İnsan Kemikleri Bulundu

Düzce\'de Mısır Tarlasında İnsan Kemikleri Bulundu
19.08.2025 09:33
Düzce\'de Mısır Tarlasında İnsan Kemikleri Bulundu
Bir çiftçi mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri buldu, Samsun'daki kayıp kişiye ait olduğu saptandı.

Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, insan kafatası ve kemikleri buldu. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber veren çiftçinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı çalışma ila bulunan kemiklerin Samsun'da kayıp olan bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

KEMİKLERİN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Samsun, Mısır, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Mısır Tarlasında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Mısır Tarlasında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
