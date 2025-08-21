Düzce\'de Silahla Oynayan Genç Hayatını Kaybetti

Düzce (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir genç, tutukluk yapan silahıyla uğraşırken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Hamascık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Tunçel (23) tutukluk yapan silahıyla oynarken silah aniden ateş aldı. Kalbinin alt tarafına isabet eden kurşunla yaralanan genç, arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gümüşova Entegre Hastanesine kaldırıldı. Tunçel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE