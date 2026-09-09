Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan patpat ile tırın çarpıştığı ve 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak tarım aracına çarptığı anlar yer aldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül akşamı fındık işçilerini taşıyan "patpat" olarak bilinen tarım aracı ile tırın karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TIR BİR ANDA YOLDAN ÇIKTI

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; fındık işçilerini taşıyan tarım aracının sol şeritte seyrettiği sırada, karşı yönden gelen ya da kontrolden çıkan tırın aniden yolunu kaybettiği görülüyor. Dehşet anlarında tır, önündeki patpata hızla çarptıktan sonra yoldan savruluyor.

Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracında bulunan işçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybederken, yaralanan 9 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya girmesiyle birlikte, kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Tarım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Hindistan’da tarihi tapınak erozyonla Ganj’a çöküp sulara gömüldü Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:46
Neymar’ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
09:16
Yahşi Cazibe’nin Simge’si yıllar sonra ekrana döndü Görenler tanıyamadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
08:12
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
07:19
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:09:57. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement