Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül akşamı fındık işçilerini taşıyan "patpat" olarak bilinen tarım aracı ile tırın karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TIR BİR ANDA YOLDAN ÇIKTI

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; fındık işçilerini taşıyan tarım aracının sol şeritte seyrettiği sırada, karşı yönden gelen ya da kontrolden çıkan tırın aniden yolunu kaybettiği görülüyor. Dehşet anlarında tır, önündeki patpata hızla çarptıktan sonra yoldan savruluyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle tarım aracında bulunan işçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybederken, yaralanan 9 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya girmesiyle birlikte, kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.