Edirne\'de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü

Edirne kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü
EDİRNE - Edirne merkeze bağlı Hıdırağa Köyü'nde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi jandarmanın çalışmalarının ardından toprağa gömülü şekilde bulunurken, olayla ilgili köyde hayvan ağılında çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin merkeze bağlı Hıdırağa Köyü'nde tek başına yaşayan 51 yaşındaki Hamit Kır'ın yaklaşık 10 gün önce bir anda ortadan kaybolması sonucu köy muhtarlığı tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.
İddiaya göre, köyde hayvan ağılında çırak olarak çalışan olayın şüphelisi İ.T. tarafından köylülere, kayıp olan Hamit Kır'ın kendisine cep telefonundan mesaj atarak yurt dışında olduğunu söylediği ve kayıp olan Hamit Kır'ın bir ay burada kalacağını ifade ettiğini belirttiği öğrenildi.
Şüpheli İ.T'nin kayıp başvurusunun ardından memleketi Gaziantep'e gittiği, buradan da kayıp şahsın telefonundan bazı köylülere mesaj atarak yurt dışında olduğunu söylediği ifade edildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.T'nin üzerinde kayıp şahsın telefonu bulunurken, kayıp Hamit Kır'ın banka hesap hareketlerinden bir gün içinde yaklaşık 500 bin TL para transferi yaptığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir haftadır köy merasında arama yaptığı kayıp Kır'ın cesedi, Küçükdöllük Köyü Göleti yakınlarında toprağa gömülü şekilde bulundu. Cesedin üzerine birkaç koyun ölüsü atıldığı tespit edildi. Hamit Kır'ın cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ve köyü adeta günlerce didik arayarak geniş çaplı arama yapan Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aynı köyde bir hayvan ahırında çırak olarak çalışan şüpheli İ.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltında bulunan olayın şüphelisi İ.T., jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen İ.T'nin mahkemesi devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Şimşek isimli kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde bulunan bir güvenlik kamerası, 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınma anını kaydetti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı. İbrahim E'nin 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.Ü. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, Konak Narko Alan ekipleri tarafından yapılan takipte 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?