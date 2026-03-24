Edirne Sınırında 220 bin Euro Yakalandı

24.03.2026 07:56
Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır içinde gizlenmiş 220 bin Euro bulundu, soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir tır sürücü kabinde, çikolata dolu çantasının içerine konulan beyan edilmemiş 220 bin Euro para yakalandı.

Romanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve yük taşımadığı belirlenen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya sevk edildi. Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını ifade etti. Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi. Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 Euro'luk banknotlardan oluşan toplam 220 bin Euro bulundu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

07:49
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu
07:46
Fenerbahçe’den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor
Fenerbahçe'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor
07:29
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
05:36
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
04:34
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Advertisement
