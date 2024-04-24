Ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulguların peşine düştü - Son Dakika
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Ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulguların peşine düştü

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde dere yatağında bulunan kimlik, kemik ve elbise parçalarının kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilirken bölgede yeniden detaylı arama çalışmaları başlatıldı. Berzeg'in kızının Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

24.04.2024 11:41
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Ekipler Korhan Berzeg'e ait yeni bulguların peşine düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde dere yatağında bulunan kimlik, kemik ve elbise parçalarının kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilirken bölgede yeniden detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Armutlu Mahallesi'ne komşu konumda olan Gelgeç Mahallesi'nde konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu.

Muhtar Ahmet Gülay'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savsıcı ile jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün ise kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, Korhan Berzeg'e ait farklı bulgular aranıyor.

Diğer yandan Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'in Türkiye'ye dönmek üzere bu sabah yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulguların peşine düştü - Son Dakika

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