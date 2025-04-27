Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin anı, bir araç galerisine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem sırasında galerideki araçların şiddetle sallandığı görülüyor.

27.04.2025 22:52
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anı, bir araç galerisine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Elazığ Valiliği, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

DEPREM ANI KAMERALARDA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir araç galerisine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında galerideki araçların şiddetli şekilde sallandığı görülüyor.

ÇEVRE KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

Elazığ\'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Anne Duası:
    Allahım sen koru ?? 42 1 Yanıtla
  • cografiyotik 5c:
    Sallanan kamera, araçlar değil yalnız!!! 19 2 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    bu 4.9 olamaz en az 6 13 1 Yanıtla
  • diojen:
    La kamera sallanmış sanki bina gibi gösterilmiş 11 0 Yanıtla
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