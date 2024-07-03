Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü

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Endonezya'da Siriati adlı kadın, 9 metrelik bir piton tarafından vahşice öldürüldü. Eşi, yılanın eşini yutarken buldu ancak kurtaramadı. Siriati'nin cesedi köylüler tarafından bulundu ve defnedildi. Benzer bir olay geçen ay yaşanmış, başka bir kadın yine bir piton tarafından yutulmuştu. Endonezya'nın yılanlar için elverişli doğası, bu tür olayların sıkça yaşanmasına neden oluyor.

03.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:40
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30 yaşındaki Siriati, Endonezya ormanında yürürken 9 metrelik bir piton tarafından vahşice öldürüldü. Eşi Adiansya, yılanın Siriati'yi kafasından yutmaya çalışırken buldu ve onu kurtarmak için yılanı öldürdü, ancak Siriati çoktan ölmüştü. Beş çocuk annesi Siriati, kardeşiyle buluşmak için pazara gidiyordu.

Kocası, eşinin gelmediğini öğrenince endişelenip onu aramaya çıktı ve yılanın ağzında buldu. Köylüler yardım çağırdı ve Siriati'nin bedeni eve getirildikten sonra ertesi sabah Siteba köyünde defnedildi. Walenrang Polis Şefi, Siriati'nin bedeninin bozulmamış halde bulunduğunu, ancak kemiklerinin ezilmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, kurbanın bacağında yılan ısırığı olduğundan şüphelenilen bir yara vardı.

Geçen ay benzer bir olay, 50 yaşındaki Farida'nın Kalempang köyünde bir piton tarafından yutulmasıyla gerçekleşti. Farida, pazara giderken kaybolmuş ve iki gün sonra dev bir pitonun midesinde bulunmuştu. Endonezya, yılanların kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve insanları yutabilecek boyutlara ulaşabildiği bir takımadadır.

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü
Endonezya\'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya, Sri Lanka, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Volkan null: 9 mu 30 mu bu nasıl haber anlayışı okuyuculara saygı sıfır 40 0 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Bir de düzgün haber yapmayı da öğrenirseniz! 28 0 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: 30 olamaz 10 0 Yanıtla
  • Fevzi Öztürkmen: Gerçekten “HABER” mi yapıyorsunuz? 10 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Yok 300 7 0 Yanıtla
  • Levent Fidan: yok 300 metre 6 0 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: En büyüklüğü bile. 13 metredir 5 0 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: Pitonun en tehlikelisi geniş oşandır 4 0 Yanıtla
  • Zafer El: 50 50 canım 2 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Ne yapsaydı ? Doğal yaşam alanına giten kadın ile selfi mi çektirseydi ? 0 0 Yanıtla

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