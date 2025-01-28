Erdal Babadağ Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erdal Babadağ Gözaltına Alındı

Bank Asya hissedarı Erdal Babadağ, FETÖ soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

28.01.2025 22:16
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Gözaltına alınan Bank Asya hissedarlarından Erdal Babadağ operasyonunun detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen, aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 12 şüphelinin de yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal Babadağ ile birlikte 12 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12'si gözaltına alınmıştı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/51992 sayılı soruşturmasında firari olan Bank Asya A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ, İzmir'de sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlem yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt ile bağlantılı 60 şüphelinin ismini verdi.

FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi

Babadağ'ın sorgu sırasında verdiği 36 isim hakkında yapılan araştırmalarda, haklarında herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı, bu şahıslara yönelik yapılan havuz sorgusunda Bank Asya hesap artışı, dernek ve SGK kayıtları ve haklarında ifadeler ile tepe yönetimi ile irtibatları olduğu belirlendi. Şüphelinin soruşturma kapsamında el konulan dijital materyalleri üzerinde bilirkişi tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerde, şüphelinin güncel olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile alakalı faaliyet yürüttüğü ve güncel yapılanma içerisinde örgütle iltisaklı şahıslara örgütsel doküman ve yurtdışından gelen paraları ilettiği yönünde konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Erdal Babadağ'ın, güncel görüşmeler yaptığı şüphelilerin açık kimlik bilgileri tespit edildi ve savcılığa gönderildi.

KPSS olayının hükümete bela olacağından dolayı mutlu öne sürdükleri belirlendi

Soruşturma savcısının talimatı ile soruşturma kaydı bulunan ve yurt dışında olan şahısların dışında kalan Erdal Babadağ ile birlikte 27 şüpheliye yönelik teknik takip çalışması başlatıldı. Şüphelilere yönelik yapılan incelemelerde, dünya görüşlerinin aynı olduğunu, birbirlerine yardımda bulunduklarını, yurt dışında bulunan yakınlarının bu süreçten dolayı ülkeye gelemediklerini, yaşanılan bu sürecin kendilerine nasip olmasından dolayı şükrettiklerini, 2022 yılında yaşanan KPSS olayının hükümete bela olacağından dolayı mutlu olduklarını ve 2010 yılında çalınan KPSS sorularından dolayı kendilerine iftira atıldığını öne sürdükleri belirlendi. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan FETÖ ile iltisaklı kişilerin konuşmalarından bahsettikleri, İstanbul Emniyet ekiplerinin Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershaneye yapılan operasyonda kendilerinden olan öğretmenler hakkında konuştukları ve öğretmenler için dua edeceklerini, FETÖ soruşturmalarından işlem gören ve tutuklanan bir askeri personelin yine askeri personel olan ve KHK ile kamudan ihraç olmuş çocuğu Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıklarını ancak Yunanistan'da yakalanan bu şahıs için Almanya'dan avukatlarının ilgileneceğini ve bu kaçırma işini yapan şahsın hiçbir sıkıntı olmayacağını ve başarılı iş sonuna kadar götüreceklerini şeklinde konuşmaların olduğu tespit edildi.

7 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, dijital materyal incelemeleri sonucunda elde edilen bulgularda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan 14 şüpheliye yönelik İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ikamet aramalarında, 18 dijital materyale, 10 Adet Fetullah Gülen'in yazarı olduğu kitap ve 1 adet ajandaya el konuldu. Soruşturma çerçevesinde, 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdal Babadağ Gözaltına Alındı - Son Dakika

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