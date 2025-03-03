Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Ertuğrul Özkök, gazetecilik kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eleştiriler karşısında rahat tavrını koruyan Özkök, meslek hayatında yaşadığı zorlukları ve değişen fikirlerini samimiyetle anlattı.
Kendisine yöneltilen eleştirilere sert bir yanıt veren Özkök, "Bana, 'Dönek' diyorlar hiç alınmam, kendim söylüyorum ben döneğim, fikirlerim değişebilir" diyerek görüşlerinin zamanla değişebileceğini ifade etti.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yaptığı yeniliklerden bahseden Özkök, "Hürriyet gazetesinin tarihinde hiç olmayan şeyler soktum" sözleriyle medyada farklı bir anlayış getirdiğini vurguladı.
Basın camiasında sevildiği kadar eleştirildiğini de dile getiren Özkök, "Çok nefret edilen bir gazeteci oldum" diyerek medyadaki yerinin her zaman tartışmalı olduğunu belirtti.
Gazetecilik hayatında büyük tehlikeler atlattığını söyleyen Özkök, "Ayağımda iki kere bomba patladı" diyerek yaşadığı korkutucu anları paylaştı.
Hayatını tehlikeye atan olaylardan bahseden Özkök, "Ofisimin altında bomba patladı, tesadüfen kurtuldum" diyerek büyük bir şans eseri hayatta kaldığını anlattı.
Kariyeri boyunca iktidara yakın bir gazeteci olarak anıldığını kabul eden Özkök, "İktidara yakın bir gazeteci olarak kariyer yaptım" sözleriyle bu eleştirilere açık bir yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlarıyla yakın ilişkisinin sıkça eleştirildiğini belirten Özkök, "Cumhurbaşkanıyla yakınım diye bana 'Özköşk' diyorlardı" diyerek bu lakabı nasıl kazandığını anlattı.
Gazetecilik kariyerinin en önemli kırılma noktalarından birine değinen Özkök, "Hürriyet'ten kendim ayrılmadım, işime son verildi" sözleriyle medya sektöründe yaşadığı değişimi özetledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ertuğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim - Son Dakika
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