Ertuğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim - Son Dakika
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Ertuğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim

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Gazeteci Ertuğrul Özkök, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Özkök, fikirlerinin değişebileceğini vurgulayarak "Bana dönek diyorlar, hiç alınmam, ben zaten döneğim" dedi. Ayrıca Hürriyet'ten kendi isteğiyle ayrılmadığını, işine son verildiğini açıkladı.

03.03.2025 15:25
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Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Ertuğrul Özkök, gazetecilik kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eleştiriler karşısında rahat tavrını koruyan Özkök, meslek hayatında yaşadığı zorlukları ve değişen fikirlerini samimiyetle anlattı.

"BANA, 'DÖNEK' DİYORLAR HİÇ ALINMAM, KENDİM SÖYLÜYORUM BEN DÖNEĞİM, FİKİRLERİM DEĞİŞEBİLİR"

Kendisine yöneltilen eleştirilere sert bir yanıt veren Özkök, "Bana, 'Dönek' diyorlar hiç alınmam, kendim söylüyorum ben döneğim, fikirlerim değişebilir" diyerek görüşlerinin zamanla değişebileceğini ifade etti.

Ertuoğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim

"HÜRRİYET GAZETESİNİN TARİHİNDE HİÇ OLMAYAN ŞEYLER SOKTUM"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yaptığı yeniliklerden bahseden Özkök, "Hürriyet gazetesinin tarihinde hiç olmayan şeyler soktum" sözleriyle medyada farklı bir anlayış getirdiğini vurguladı.

Ertuoğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim

"ÇOK NEFRET EDİLEN BİR GAZETECİ OLDUM"

Basın camiasında sevildiği kadar eleştirildiğini de dile getiren Özkök, "Çok nefret edilen bir gazeteci oldum" diyerek medyadaki yerinin her zaman tartışmalı olduğunu belirtti.

Ertuoğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim

"AYAĞIMDA İKİ KERE BOMBA PATLADI"

Gazetecilik hayatında büyük tehlikeler atlattığını söyleyen Özkök, "Ayağımda iki kere bomba patladı" diyerek yaşadığı korkutucu anları paylaştı.

"OFİSİMİN ALTINDA BOMBA PATLADI, TESADÜFEN KURTULDUM"

Hayatını tehlikeye atan olaylardan bahseden Özkök, "Ofisimin altında bomba patladı, tesadüfen kurtuldum" diyerek büyük bir şans eseri hayatta kaldığını anlattı.

Ertuğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim

"İKTİDARA YAKIN BİR GAZETECİ OLARAK KARİYER YAPTIM"

Kariyeri boyunca iktidara yakın bir gazeteci olarak anıldığını kabul eden Özkök, "İktidara yakın bir gazeteci olarak kariyer yaptım" sözleriyle bu eleştirilere açık bir yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANIYLA YAKINIM DİYE BANA 'ÖZKÖŞK' DİYORLARDI"

Cumhurbaşkanlarıyla yakın ilişkisinin sıkça eleştirildiğini belirten Özkök, "Cumhurbaşkanıyla yakınım diye bana 'Özköşk' diyorlardı" diyerek bu lakabı nasıl kazandığını anlattı.

"HÜRRİYET'TEN KENDİM AYRILMADIM, İŞİME SON VERİLDİ"

Gazetecilik kariyerinin en önemli kırılma noktalarından birine değinen Özkök, "Hürriyet'ten kendim ayrılmadım, işime son verildi" sözleriyle medya sektöründe yaşadığı değişimi özetledi.

Ertuğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim

Gökay Kalaycıoğlu, Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 3-sayfa, Gündem, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ertuğrul Özkök: Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Gerçek dönersin de itiraf etmeye ne gerek var zaten bilinen bir şey..bilmeyen bir şey itiraf edilir. 43 5 Yanıtla
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