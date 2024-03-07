Erzincan\'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık ile birlikte Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın asayiş olaylarında en güvenilir illerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Yüzyıllar boyu farklı medeniyetlerin kucaklaşma noktası olan Erzincan, huzurun ve güvenliğin sadece bir temenni değil, yaşamın kendisi olduğu bir liman haline gelmiştir. Bizlerde göreve başladığımız ilk günden itibaren Erzincanlı hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın Ali Yerlikaya'nın himayelerinde Türkiye'nin ve Erzincan'ın huzuru için güvenlikten asayişe, terörle mücadeleden siber suçlara kadar her konuda bizler ve kolluk güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle birlikte 7 gün 24 saat hesabıyla çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Erzincan Valiliğinde ilde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Hamza Aydoğdu şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde ilimizde 1.009 sandıkta toplam 174.786 seçmen oy kullanacaktır.

Seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi ve seçmen iradesinin tam ve özgür bir şekilde sandığa yansıması için üzerimize düşen bütün görevi hassasiyetle yerine getireceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Erzincan'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

2.006'sı Emniyet teşkilatı, 2.283'ü de Jandarma komutanlığı emrinde olmak üzere toplam 4.289 personelimizle 243.399 hemşehrimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz. İlimizin güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin çalışmaları ve elde edilen verileri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Terör olayları:

Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile güçlü mücadele ilimizde de azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son iki ayda ilimiz genelinde 125 terör operasyonu icra edilmiştir, bunun sonucunda şu anda Erzincan'da bizim ilimiz sınırları içerisinde hiçbir terörist bulunmamaktadır. Erzincan'ın huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Göçmen kaçaklığı olayları:

Son iki ayda 29 göçmen operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 222 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı yapan 25 organizetör adli makamlara sevk edilmiştir.

Uyuşturucu ve kaçakçılık olayları:

İlimizde son iki ayda; 63 operasyon yapılmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 141 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir.

Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada altını çizerek bir şeyi vurgulamak isterim. Özellikle bu uyuşturucu ile ilgili arkadaşlarımızla birlikte okullarımız da, üniversiteler de, ailelere de eğitim vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü hiçbir şekilde gençlerimizi zehirleyenlere müsaade etmeyeceğiz.

Kaçakçılık verileri;

İlimiz genelinde son iki ay içerisinde; 33 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup, bu operasyonlar kapsamında yakalanan 52 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanmıştır.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulmuştur.

Mali suç, suç geliri aklanması olayları:

Son iki ayda; mali suçlarda 9 operasyon icra edilmiş olup, bu operasyonlarda da 13 şüpheli yakalanmıştır.

Asayiş olayları:

İlimiz genelinde 2024 yılının ilk iki ayında; 243 asayiş olayı meydana gelmiştir.

-Asayiş olayları aydınlatma oranında 2022 yılında aydınlatılma oranı %98 iken, 2023 yılının ilk iki ayında %99,2 oranına yükselmiştir. Bunun Türkiye ortalaması %90 iken, ilimizde oran %99.2'dir.

-Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılında %91 iken, 2023 yılında ise %95,9 aydınlatma oranına ulaştık. Bu ortalama Türkiye genelinde %67.9 iken, biz bu anlamda ülke genelinde ilk 5 sırada bulunmaktayız.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılı %99,5 iken, 2023 yılında ise %99,7 oranına ulaşmış bulunuyoruz.

Mala karşı suçta evden hırsızlık, işyeri ve kurumdan hırsızlık, olaylarında 2022 yılında 541 olay gerçekleşmişken 2023 yılında ise %38 azalarak 334 olaya inmiş bulunmaktayız. Biz inşallah bunu daha da aşağılara çekmek için ekiplerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 374 etkinlik yapılmış, 27.778 vatandaşımıza ulaşılmıştır.

Mevcut durum analizinden de anlaşıldığı üzere güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları neticesinde genel asayiş konusunda ilimizin durumu, başarı ve huzur ortalaması, ortalamanın çok çok üzerindedir.

Bildiğiniz üzere, 9 Şubat 2024 tarihinde ilk tanıtımını yaptığımız 'Huzur İçin Erzincan' projemiz ile Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere diğer paydaş kurumlarımız ile birlikte; Her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, Vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı tedbirli olabilmesi, Başta asayiş, trafik ve bağımlılık (narkotik) olayları olmak üzere suçu önleyici tedbirler alınması, Belirli suç türlerinde zaten iyi bir durumda olan ilimizi yine bu suç türlerinde hiç suçun işlenmediği veya mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelerek daha az suç ve ihlalin olduğu bir il haline getirmenin gayreti içerisinde "Huzur Erzincan projesini başlattık.

Çıkacağımız bu yolculukta çocuklarımız, gençlerimiz, toplumumuz için "birlikte emniyetteyiz" sloganı ile tüm hemşehrilerimizi bu sorumluluğu almaya davet ediyoruz.

Aranan şahıslardan:

İlimiz genelinde son iki ay içerisinde, 650.774 şahıs sorgulanmış, 1.798 umuma açık işyerinin kontrol ve denetimleri yapılmış ve 87.279 da araç sorgulanmıştır.

Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde 538 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 73'ü tutuklanarak Erzincan Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Ayrıca Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı olaylarının raporunda 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı ve bu raporda Erzincan, yaşanan 1 olayla Türkiye'de son sırada gelmektedir.

Siber olayları:

İlimiz genelinde son iki ayda; 146 olay meydana gelmiş, 80 olay aydınlatılmış, aydınlatılan olaylarda 82 şüpheli şahıs hakkında da işlem yapılmıştır.

Trafik olayları:

Son iki ay içerisinde yapılan trafik uygulamalarında; 125,100 araç kontrol edilmiş, 14,886 araç ve araç sürücüsüne Trafik de kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmış ve 380 araç trafikten men edilmiştir.

Son iki ayda; 267 Trafik kazası meydana gelmiş, meydana gelen bu trafik kazalarında maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 179 vatandaşımız da yaralanmıştır.

2024 yılının ilk iki ayında ilimiz genelinde ölümlü trafik kazası 1 tane olmuştur. 2023'ün aynı dönemine göre kıyaslandığında ölümlü trafik kaza sayısında %67 oranında azalma olmuştur.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele:

146 olay ilimizde meydana gelmiş, bu olaylar karşısında 131 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır. Devletimiz için milletimiz için en önemlisi aile kurumudur. Ailelerimizle ilgili bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ADEM Merkezleri açarak, onun altında aile okulları da açarak aileyi bilgilendirme, aile içi iletişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili üniversite ile birlikte üniversiteyle entegre olarak çok ciddi anlamda eğitimlere de başlayacağımızı buradan duyurmak isterim.

Okul çevreleri ve okul servisi denetimi:

Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri tarafından, çocuk ve gençlerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak açısından okul müdürleri ile her hafta bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 176 ekibimiz okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilmiş, öğrencilerimize güvenli eğitim ortamı sağlanmak için okul müdürlerimizle işbirliği yapmaktadır. Son iki ay içerisinde 141 okul çevresinde, 139 umuma açık alanda ve 236 servis aracında denetimler yapılmış olup, bu kapsamda 3.672 şahıs sorgulanmıştır.

Erzincan, tarihi boyunca çok zorluğu aşarak bugünlere gelmiş; güçlü sosyal dokusu, yüksek güvenlik standartı ve kardeşlik ruhu ile öne çıkmış bir şehirdir. Bizler, bu mirası korumak ve daha da zenginleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Siber suçlardan trafik güvenliğine, terörle mücadeleden asayiş olaylarının azaltılmasına kadar her alanda kaydettiğimiz ilerlemeler, bu uğurda sarf ettiğimiz çabaların bir göstergesidir.

Hiçbirimiz Unutmamalıyız ki; Erzincan'ın güvenliği, her bir Erzincanlının emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden, güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek, huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Erzincan, Anadolu'nun kalbinde parlayan bir yıldız olarak, huzur ve güvenin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir. Erzincanlı hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum, ilimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kolluk görevlilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." - ERZİNCAN