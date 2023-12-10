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Esenyurt'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde annesini döven bir şahıs, komşuları tarafından darp edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek annenin ifadesini aldı. Zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.12.2023 - 20:36,
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İstanbul Esenyurt'ta bir adam uyuşturucunun da etkisiyle annesine şiddet uyguladı. Kadının feryatları üzerine duruma müdahale eden komşuları, annesine şiddet uygulayan şahsı tekme tokat dövdü. Polis tarafından yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Esenyurt'ta oğlu tarafından darp edilen bir anne, pencereden bağırarak yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan şahsı darp etti. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı

SESLERİ DUYAN KOMUŞULARI YARDIMA KOŞTU

Dün akşam Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı. Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu.

DAYAK YİYİNCE "ANNE" DİYE FERYAT ETMEYE BAŞLADI

Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darp etti. Bir süre önce annesine şiddet uygulayan şahıs, aldığı darbelerin acısıyla "Anne!" diyerek bağırmaya başladı.

Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı

"SÜREKLİ İÇİP BENİ DÖVÜYOR"

Olay sonrası konuşan kadın, "Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan 'Ne olur eve gel' dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu. Polis, komşu dayağından sonra kaçan şahsı yakaladı. Emniyette işlemleri biten Cihan A.K. isimli zanlı ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt\'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü
Kaynak: İHA
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Esenyurt, Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta annesini döven şahıs komşuları tarafından dövüldü - Son Dakika
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