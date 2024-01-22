Esenyurt\'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı

İstanbul Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anlar anlattı. Bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan bir şahıs geldi. Ekmek bıçağını çıkardı. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı." dedi.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokaklarda dolaşarak önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 11 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 11 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bıçağı bacağıma soktu, yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil." ifadelerini kullandı.
Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaflar müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı." şeklinde konuştu.
İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
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