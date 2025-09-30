Esenyurt'ta Polisi Sürükleyen Kaçış - Son Dakika
Esenyurt'ta Polisi Sürükleyen Kaçış

Esenyurt\'ta Polisi Sürükleyen Kaçış
30.09.2025 11:14
Esenyurt\'ta Polisi Sürükleyen Kaçış
Esenyurt'ta muayenesiz araçla kaçan sürücü, polisle kovalamacada 3 araca çarparak durdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesinde dün öğle saatlerinde polisten kaçmaya çalışan bir sürücü ortalığı birbirine kattı.

POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

İddiaya göre bir sürücü, aracının muayenesinin olmaması nedeniyle polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şahsı durdurmak isteyen polis, araca tutununca metrelerce sürüklenirken, ekipler ile şahıs arasında uzun süre kovalamaca yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü 2 farklı araca çarptıktan sonra bir servis minibüsüne çarparak dururken, polis şahsı gözaltına aldı.

"MİNİBÜSE ÇARPARAK DURDU"

Yaşanan olay anlarını anlatan Aykut Evciler, "Bir araç sürücüsü polisten kaçıyordu. Bizde öyle olunca o tarafa doğru yöneldik. Daha sonra bir servis minibüsüne çarparak durdu. Polis adamı hemen gözaltına aldı. Adamın muayenesi olmadığı için kaçtığını söyledi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Esenyurt, istanbul, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Polisi Sürükleyen Kaçış - Son Dakika

SON DAKİKA: Esenyurt'ta Polisi Sürükleyen Kaçış
