Esenyurt\'ta Polisi Sürükleyen Kaçış

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesinde dün öğle saatlerinde polisten kaçmaya çalışan bir sürücü ortalığı birbirine kattı.

POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

İddiaya göre bir sürücü, aracının muayenesinin olmaması nedeniyle polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şahsı durdurmak isteyen polis, araca tutununca metrelerce sürüklenirken, ekipler ile şahıs arasında uzun süre kovalamaca yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü 2 farklı araca çarptıktan sonra bir servis minibüsüne çarparak dururken, polis şahsı gözaltına aldı.

"MİNİBÜSE ÇARPARAK DURDU"

Yaşanan olay anlarını anlatan Aykut Evciler, "Bir araç sürücüsü polisten kaçıyordu. Bizde öyle olunca o tarafa doğru yöneldik. Daha sonra bir servis minibüsüne çarparak durdu. Polis adamı hemen gözaltına aldı. Adamın muayenesi olmadığı için kaçtığını söyledi" dedi.