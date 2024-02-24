Esenyurt\'ta soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı kamerada

3.Sayfa

Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk bakkaldan soda aldığı esnada hiç tanımadığı bir adam tarafından, "Parkta sen mi benim kafama vurdun" denilerek yumruklandı. Çocuğun ailesi şikayetçi olurken kaçan şüpheli her yerde aranıyor. Yumruklu saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUK BAKKALDA YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Kıraç'ta bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki M.F.A. soda almaya bakkala gitti. M.F.A. bu sırada bakkala gelen bir şahıs tarafından "Parkta sen mi benim kafama vurdun" denilerek yumruklanmaya başlandı. Şahsı çocuğun saldırısından araya giren bakkal sahibi kadın kurtardı. Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken şahıs ise kaçtı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yüzünden ve vücudundan morluklar ve darp izi olan M.F.A.'nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını isterken hakkında şikayetçi olunan şahısın çocuğa saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun art arda yumruklanması yer aldı. Öte yandan çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.

"12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK DÖVÜLÜR MÜ?"

Baba Esat Acar yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz" dedi. Başına gelen olayı anlatan M.F.A. ise, "'Parkta sen mi benim kafama vurdun' diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.