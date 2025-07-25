Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 40 yaşındaki inşaat işçisi E.K., evde çıkan tartışma sonrası eşi F.K. ile 17 yaşındaki kızları Y.E.K.'yi darp etti.
Yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, öfkeli koca apartman sakinlerine de kavanoz fırlatarak saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla direnen E.K., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Zanlının ayrıca olay sırasında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği de iddia edildi. E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Şahıs hakkında ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından da "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini ve kızını hastanelik etti, polise bıçak çekip direndi - Son Dakika
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